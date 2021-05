“Un momento terribile”. Lutto per Giorgio Manetti, la dolorosa confessione dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne

Una confessione dolorosa quella di Giorgio Manetti. Al settimanale Mio, l’ex Cavaliere di Uomini e Donne ha confidato che la compagna Caterina ha avuto il Covid-19. Momenti complessi quelli che ha vissuto Giorgio, che ha trovato il grande amore fuori dagli studi del programma di Maria De Filippi. Non solo, a causa del Coronavirus il Gabbiano ha dovuto affrontare dei lutti importanti: tre suoi cari amici hanno infatti perso la vita a causa del Coronavirus.

Ed è proprio Giorgio Manetti a raccontarlo. Mai prima d’ora aveva parlato pubblicamente della pandemia: “La mia compagna Caterina ha contratto il Covid, seppur in forma leggera, ma per fortuna io non sono stato contagiato. Direi che questo è stato un gran bel regalo. È un virus subdolo che mi ha fatto perdere tre amici carissimi”. Queste le parole di Manetti che ha spiegato che Caterina oggi è guarita dal Covid-19 ma non si è ancora ripresa del tutto.

Poi Giorgio Manetti ha raccontato: “Lascia lunghi strascichi, come la stanchezza”, e spiega che per fortuna non è stato contagiato. La compagna di Giorgio ha 55 anni ed è un’imprenditrice toscana. La storia con Caterina è iniziata molti anni fa, prima della partecipazione del Gabbiano a Uomini e Donne.





Giorgio Manetti: “La mia vita con Caterina”

Tuttavia, dopo tre anni di relazione le strade dei due si sono divise. Caterina ha sposato un’altra persona dalla quale ha avuto un figlio ormai grande che vive a Londra e che ha un ottimo rapporto con Manetti. Dopo l’addio alla corte di Maria De Filippi Giorgio Manetti ha rivisto Caterina grazie ad alcuni amici in comune e hanno iniziato a frequentarsi di nuovo.

Quello di Giorgio e Caterina è un amore più solido e maturo che li ha portati subito alla convivenza. Un amore che è cresciuto anno dopo anno e che oggi è praticamente indistruttibile, racconta Manetti. Non solo, il gabbiano ha raccontato che Caterina ha avuto il piacere di conoscere Anna Tedesco e Tina Cipollari, amiche che Giorgio Manetti ha conosciuto a Uomini e Donne. Bye bye Gemma!