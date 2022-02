Stavolta Giorgio Manetti ha davvero sorpreso tutti. L’ex cavaliere di ‘Uomini e Donne’, noto anche e soprattutto per aver avuto una relazione amorosa con la dama Gemma Galgani, è stato beccato con una bellissima ragazza, ex tra l’altro di un famoso. La differenza tra i due è veramente clamorosa. Certo, non possiamo parlare ufficialmente di una nuova coppia, visto che mancano le conferme dei diretti interessati, ma la voce è decisamente bomba e i due sono stati anche fotografati.

A proposito di Giorgio Manetti, un paio di mesi fa era tornata a parlare di lui proprio Gemma: “Forse si dimentica un particolare: mi sembra di ricordare un giorno al ristorante, a Gambasse, in cui mi prese il viso tra le mani dicendo: ‘Guarda come saresti bellina con gli occhi un po’ tirati’”. Ma l’attacco di Gemma Galgani non si era esaurito qui: “Ho ammesso di aver ricorso alla chirurgia, ma non so se anche lui sia stato così sincero come me e possa affermare di non aver fatto alcun ritocchino”.

A riferire tutto è stato il giornale ‘Novella 2000’, che ha pubblicato delle foto che hanno ritratto Giorgio Manetti insieme a questa splendida ragazza, che ha appena 23 anni. Ricordiamo che invece lui ne ha 65 e quindi saremmo in presenza di una coppia inaspettata. I due sono stati visti insieme a Sanremo, infatti hanno presenziato ad alcuni eventi collaterali della kermesse musicale più famosa in Italia, condotta quest’anno per la terza volta consecutiva da Amadeus. E pare che tra i due ci fosse un gran feeling.





‘Novella 2000’ ha dunque svelato che Giorgio Manetti è stato in compagnia dell’ex fidanzata di Paolo Brosio, Marialaura De Vitis, ma ha subito precisato: “Dunque è nata una nuova coppia? Presto per dirlo, ma non per pensarlo. Marialaura era tutta concentrata su Giorgio”. In attesa di comunicazioni ufficiali da parte del ‘Gabbiano’ e della modella, le voci stanno rimbombando ormai ovunque e non si fa altro che parlare di loro. Non resta che aspettare i prossimi giorni per saperne di più.

Marialaura De Vitis è nata a Reggio Emilia e, dopo essersi diplomata, nel 2020 si è laureata in Scienze della Comunicazione. Lei ha anche avuto un’esperienza molto interessante nella città di Valencia, in Spagna, grazie al progetto Erasmus. Lei, oltre ad essere modella, è anche un’importante influencer. Inoltre, ha presenziato a trasmissioni tv di Paolo Bonolis, Barbara D’Urso e a ‘Appuntamento a Prima Vista’ di Real Time.