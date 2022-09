“Mezzo milione di euro”. Giorgio Armani cuore d’oro, donazione record e l’Italia applaude

Giorgio Armani dona 500mila euro. C’era anche il famoso stilista italiano la sera del 17 agosto scorso, tra i turisti costretti a scappare dalle proprie case assediate dall’incendio divampato dalla località di Khamma dell’isola in provincia di Trapani.

Giorgio Armani è stato proprio tra i primi a lanciare l’allarme. Poi la corsa in macchina verso il mare e la salvezza a bordo del suo yacht, dove ha ospitato anche la giornalista Myrta Merlino e il marito, l’ex calciatore Marco Tardelli. Per tutti gli abitanti del posto è stato un colpo al cuore vedere quella bellissima terra distrutta dal fuoco, ma lo è stato anche per lo stilista. Lo stilista trascorre le vacanze sull’isola da circa quarant’anni e così ha deciso di fare un bellissimo gesto per la terra e la gente che ogni anno lo accoglie con affetto e calore. Giorgio Armani ha donato 500mila euro inviando anche una bellissima lettera all’indirizzo del sindaco Vincenzo Campo.





Giorgio Armani dona 500mila euro a Pantelleria dopo l’incendio

Giorgio Armani ha donato ben 500mila euro a Pantelleria e lo ha fatto inviando una lettera al Comune dell’isola: “Frequento quest’isola ormai da quarant’anni, tanto da sentirmene a tutti gli effetti cittadino, eppure non smetto di sorprendermi per la qualità umana così unica e viva di quanti la abitano”, si legge nella missiva inviata dallo stilista al Comune di Pantelleria.

“Le scrivo questo messaggio mosso da un sentimento di ammirazione e gratitudine per tutti coloro che – pompieri, carabinieri, forze dell’ordine, amministrazione comunale, istituzioni e volontari coinvolti – hanno dato il loro contributo per spegnere il terribile incendio che ha colpito Pantelleria e che così tanto ci ha sconvolti. Rivolgo a lei il mio messaggio, da privato cittadino, nella speranza che lo estenda a tutti gli interessati”, ha scritto Re Giorgio. Il sindaco ha già presentato dei progetti per la comunità che potrebbero essere finanziati con la sua generosa donazione.

Giorgio Armani, che ha donato 500mila euro a Pantelleria, vive a Cala Gadir, un caratteristico borgo di pescatori nel versante nord-est e uno dei luoghi più affascinanti dell’isola, in un una villa con sette dammusi, le strutture tipiche dell’isola di Pantelleria, caratterizzate da bianchi tetti a cupola, larghe mura rivestite in pietra e ampi spazi esterni con cannucciati dove potersi rilassare, 200 palme e una vigna dove nasce il suo Passito chiamato Oasi.

