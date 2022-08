“È una femminuccia”. Fiocco rosa a Mediaset. Mamma per la prima volta, festa grande per la conduttrice

Giorgia Venturini, è nata la sua prima figlia. A marzo scorso c’era stato l’annuncio, poi a giugno la conduttrice ha sposato il suo Marco De Santis. E la showgirl nella tarda mattinata di venerdì 12 agosto è diventata mamma per la sua prima volta. Anche qui a dare la notizia è stata lei stessa con una serie di foto su Instagram. Un periodo d’oro per il volto noto di Mediaset che il prossimo 15 agosto compirà 39 anni.

Proprio quando aveva fatto sapere di essere in dolce attesa Giorgia Venturini aveva anche rivelato che presto sarebbe salita sull’altare. Ed effettivamente domenica 19 giugno la conduttrice di X Style e Marco De Santis si sono sposati nella splendida cornice della Basilica di San Marco in Campidoglio a Roma, dove la coppia abita. Tanti i vip presenti allo spettacolare ricevimento, da Giulia Salemi al fidanzato Pierpaolo Pretelli, da Barbara D’Urso a Paolo Brosio e poi pure la stilista Elisabetta Franchi.





Giorgia Venturini mostra felice il volto della primogenita

Nel pomeriggio di venerdì 12 agosto la neo mamma Giorgia Venturini ha presentato al mondo la sua piccola. Il nome scelto per la sua prima figlia, nata alle 11 e 09, è Sole Tea. Questa la didascalia del post: “Benvenuta al mondo Sole Tea 💖 amore della tua mamma. Ore 11.09”. In una foto c’è anche il papà, Marco De Santis, imprenditore nel settore della logistica e dei trasporti.

Naturalmente in tantissimi si sono affrettati a fare gli auguri a Giorgia Venturini per la splendida notizia. Molti i vip che si sono congratulati con la conduttrice, come Ingrid Muccitelli, Elena Santarelli, Manila Nazzaro, Nicoletta Larini e Michela Quattrociocche.

Dunque è un periodo davvero pieno di belle cose per Giorgia Venturini. Al suo matrimonio era atteso anche Silvio Berlusconi, ma il leader di Forza Italia alla fine non si è visto. Inizialmente si era pensato ad un malore. Ma poi si è saputo che il Cavaliere ha trascorso la giornata in Sardegna nella sua villa con la compagna Marta Fascina. Nessun problema di salute, solo impegni privati.

La conduttrice è incinta di 5 mesi, ora non può più nasconderlo. E annuncia pure la data delle nozze