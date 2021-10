“Come è diventato il mio volto”. Giorgia Surina, la foto-confessione a 46 anni

Giorgia Surina è stato per anni il volto di Mtv e in particolare del programma “TRL” (total request live) che ospitava i cantanti più forti dell’epoca nei primi anni Duemila. Negli anni la sua carriera ha virato verso la recitazione ed ha preso parte a fiction come Un medico in famiglia, Il Commissario Nardone, Non dirlo al mio capo, Don Matteo, R.I.S. 4 – Delitti imperfetti, Love Bugs. Ufficialmente single, è stata sposata con l’attore Nicolas Vaporidis, ma il matrimonio è durato appena due anni.

Nel 2016 ha raccontato la sua lotta contro un tumore benigno sconfitto tramite asportazione. “Voi, se potete, fate prevenzione. Avete tutta la vita da guadagnarci”. Poi ha aggiunto: “È tutto apposto amici! Grazie per i vostri messaggi… Mi hanno aperta e richiusa come una scatoletta di tonno ma almeno il tumore (per fortuna benigno) ha fatto spazio al bello che verrà. Voi, se potete, fate prevenzione. Avete tutta la vita da guadagnarci. Questa è la realtà”.

Giorgia Surina è sempre molto attiva sui social e ha scelto Instagram per svelare ciò che in tanti anni non aveva mai detto e mostrato. “VE-RI-TA'”, è la didascalia tanto stringata quanto efficace che accompagna tre foto. L’attrice e conduttrice si è immortalata distesa sul letto, con lo sfondo di un cuscino bianco. I capelli corvini castani, la camiciola candida e svolazzante. E un sorriso enorme che l’ha resa famosa, conquistando il grande pubblico. Tuttavia sul suo volto c’è qualcosa di diverso, qualcosa che appunto è rimasto “segreto”, nascosto dal trucco.





Mostra senza alcun tipo di imbarazzo alcune macchie più scure sulla pelle, forse vitiligine come azzarda qualche followers. In tv e nelle foto sui social, sono sempre state mascherate dal make up e dai filtri, ma stavolta la conduttrice ha deciso di mostrarsi al naturale. E i suoi fan hanno ovviamente apprezzato il messaggio di “body positivity”, accettazione di sé, del proprio corpo e dei propri difetti estetici. Un gesto che è stato apprezzato da tanti follower e che ha raccolto migliaia di like in pochi minuti

Tanti i commenti compreso quello dell’amico Nek. “La bellezza della verità. La verità ci rende liberi”, scrive il cantante in calce al post. Giorgia però non aggiunge altri dettagli al post, bensì si limita ad accennare un sorriso e ad invitare tutti ad amare il proprio corpo. Nessun ulteriore particolare sull’origine di queste macchie: l’attrice e conduttrice ed attrice preferisce mantenere il massimo riserbo.