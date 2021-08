Insieme da 4 anni con uno dei frontman della band rock italiana più acclamata di sempre. Lei è influencer e modella, ma nella sua vita non sono di certo mancati momenti molto difficili, in seguito alla scoperta della malattia, che ha sicuramente portato non poche privazioni. Di recente, però, la giovane fidanzata del Vip si è sottoposta a una delicata operazione, e tra cuori e affetto dei fan, anche le critiche non sono di certo mancate.

Forse alcuni di voi avranno già capito che stiamo parlando proprio di Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano David dei Maneskin, e splendida influencer, che come ormai è noto, ha dovuto fare fronte all’ endometriosi. E di recente ha anche deciso di sottoporsi a una delicata operazione che lei stessa ha definito come “una vittoria”.

“Perché da domani avrò la possibilità di conoscere un corpo nuovo, che non ho mai avuto la possibilità di vivere: un corpo senza dolori. L’endometriosi fa parte di me da talmente tanto tempo che non so più nemmeno cosa sia mio e cosa sia suo”, affermava prima che tutto andasse per il meglio.





Eppure, nonostante tanti messaggi di affetto e di supporto, Giorgia ha dovuto accettare anche alcune critiche. La frase infelice in questione è stata dura da lasciare del tutto scivolare sullo scudo dell’indifferenza, e infatti Giorgia ha deciso di fare uno screenshot alla offesa ricevuta e di ripubblicarla tra le sue Instagram Stories.

“Chissà Damiano che due palle gli sono venuta per dover sopportare sempre questa incessante lagna”, parole che sono andate incontro alla replica da parte di una fan di Giorgia: “Ma tu sai che cosa è l’endometriosi?”. E una dovuta pausa dal clamore dei social è più che dovuta: “E’ un periodo estremamente delicato, ho bisogno di concentrarmi su me stessa e sul recupero post operatorio”.