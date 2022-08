Pubblicate immagini molto private da parte della giovane vip, che ha voluto far vedere com’era fisicamente prima di sottoporsi a qualcosa che le ha permesso ora di stare meglio. Stiamo parlando di Giorgia Soleri, che ha fatto vedere in che stato fosse prima dell’intervento chirurgico. Ha anche scritto un lungo post, in cui si è soffermata sulla sua problematica di salute. E con queste sue affermazioni spera che ci possa essere quanta più condivisione possibile per tenere alta l’attenzione sulla patologia.

Dunque, il gesto di Giorgia Soleri è stato apprezzato da molti perché mostrare foto inedite di lei prima dell'intervento chirurgico non sarà stato facile.





Giorgia Soleri si mostra prima dell’intervento chirurgico di endometriosi

Dunque, Giorgia Soleri si è mostrata prima di sottoporsi all’intervento chirurgico per combattere l’endometriosi e si può notare la sua pancia molto gonfia. Si tratta di immagine fatte qualche giorno prima di andare sotto i ferri: “In foto io e la mia endobelly (gonfiore causato dall’endometriosi)mi piacerebbe che questo post fosse scritto da voi. Sto ricevendo centinaia di testimonianze in merito all’endometriosi e alla propria esperienza con questa malattia. Alcune sono struggenti, devastanti, spaventose ma altre donano speranza, raccontano di miglioramenti e remissioni di sintomi”.

Poi Giorgia Soleri ha aggiunto su Instagram: “Quando sono stata operata, il mio più grande strumento è stato quello di essere estremamente consapevole sui possibili risvolti dell’intervento: sapevo di poter fortemente migliorare come sapevo di potermi svegliare esattamente come prima, se non peggio. Questo mi ha aiutata ad avere fiducia nella procedura e nel suo risultato, ma comunque pronta a qualsiasi evenienza. Io sono stata estremamente fortunata, l’operazione mi ha portata a un netto miglioramento dei sintomi, ma questa è solo la mia esperienza e pur essendo valida, non è universale”.

Infine, la dolce metà di Damiano dei Maneskin ha voluto scrivere: “Per questo oggi vorrei sentire le vostre storie e lasciarle pubbliche: per chiunque ne abbia bisogno. Due piccole specifiche: chiunque commenti in modo aggressivo, violento, con risate e/o sarcasmo volti a invalidare le storie e le emozioni di chi si racconta, sarà immediatamente bloccato. Allo stesso modo, cancellerò (nei limiti del possibile) qualsiasi consiglio medico, lo scopo di questo post è la sola condivisione e questo deve essere molto chiaro. Ultima nota: sono esperienze personali, ricordiamoci che non hanno valenza scientifica né universale”.

