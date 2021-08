“Finalmente libera”. Il messaggio della vip italiana dopo l’operazione: finisce un calvario. “Oggi inizia una nuova vita”

Annuncio toccante nelle ultime ore dalla nota influencer. Una foto molto esplicita anche alla luce di quanto i fan hanno appreso sulla sua vita personale. Anni di dolore e di tante privazioni, ma il giorno tanto atteso è arrivato anche per lei. E ha deciso di rendere partecipi tutti del momento.

Giorgia Soleri si è infatti sottoposta a un’operazione chirurgica. Dolori insopportabili e tante rinunce, negli anni Giorgia ha dovuto fare i conti con un malessere difficile da spiegare che poi ha ottenuto la sua diagnosi. L’influencer ha scoperto di essere affetta da vulvodinia, una contrattura del pavimento pelvico e neuropatia.

Grazie alla diagnosi è stato dunque possibile intraprendere una terapia farmacologica a cui Giorgia nei mesi sembra aver risposto bene. Ma nelle ultime ore attraverso un post su Instagram, la Soleri ha mostrato una foto del braccialetto ospedaliero al polso. Poi le parole hanno spiegato tutto.





“Essere qui oggi è una vittoria non perché voglia usare quella retorica guerresca che tanto odio dove la malattia è una battaglia da affrontare e il malato un guerriero con addosso la responsabilità della proprio guarigione”.

“No, affatto. E’ una vittoria perché da domani avrò la possibilità di conoscere un corpo nuovo, che non ho mai avuto la possibilità di vivere: un corpo senza dolori. Questa operazione è una vittoria perché, da domani, potrò provare a riprendermi una vita che mi appartiene e che per troppo tempo non ho vissuto: la mia”.