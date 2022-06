“Pazzo sabato sera” e una foto di una flebo. Fan preoccupati per Giorgia Soleri in ospedale. L’influencer e fidanzata di Damiano dei Maneskin ha pubblicato lo scatto direttamente dal letto dell’ospedale in cui si trova ricoverata ma ha anche tranquillizzato i suoi oltre seicentomila fan con la frase: “Sto già meglio non preoccupatevi”.

Giorgia Soleri è andata in ospedale la notte del 25 giugno. L’influencer non ha nascosto i suoi problemi fisici e proprio per questo i suoi seguaci hanno subito ipotizzato che si trattasse di una problematica legata alla vulvodinia, la patologia di cui soffre e di cui ha parlato in numerose ospitate televisive.





Giorgia Soleri in ospedale: su Instagram la foto della flebo

La modella e influencer soffre di due malattie:endometriosi e vulvodinia, una patologia invalidante che genera dolore cronico nella zona intorno alla vulva, senza nessuna causa apparente. Grazie all’aiuto di associazioni, medici e pazienti attiviste, Giorgia Soleri ha presentato in Parlamento una proposta di legge sulla ‘Vulvodinia e Neuropatia del pudendo: disposizioni per il riconoscimento, la diagnosi e la cura di queste due malattie’ che si è tenuta a maggio presso la sala stampa Camera dei deputati.

“Soffro di queste due malattie, endometriosi e vulvodinia, che non sono riconosciute dal servizio sanitario nazionale. – aveva raccontato Giorgia Soleri, nuovamente in ospedale – La proposta di legge che ho presentato riguarda il far riconoscere la neuropatia del pudendo come malattia cronica invalidante e dunque far pagare le cure, molto costose e che non tutti possono permettersi, al servizio sanitario nazionale”.

E ancora: “In Italia la media del tempo necessario per avere una diagnosi è di 5 anni, io la alzo perché sono arrivata ad 8. Così abbiamo creato un comitato, composto da medici, associazioni e pazienti attiviste, e siamo riusciti a portare la proposta di legge in Parlamento”. Giorgia Soleri non ha spiegato il motivo del suo ricovero in ospedale, ma molto probabilmente il malore è da imputare alle malattie di cui soffre.

“Un figlio con lui”. Damiano dei Maneskin, il duro sfogo di Giorgia Soleri