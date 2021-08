“Mi terrorizza ma devo farlo”. La vip rompe il silenzio e pubblica la foto dopo l’intervento: “Tante donne come me”

Vi avevamo già parlato dell’intervento a cui si è dovuta sottoporre Giorgia Soleri. L’influencer e fidanzata di Damiano, frontman dei Maneskin, ha dovuto affrontare un intervento dopo anni di sofferenze. Il nemico da battere è tanto forte quanto subdolo, si tratta dell’endometriosi. In sostanza l’endometrio, una mucosa che solitamente riveste esclusivamente la cavità uterina, in questo caso si trova anche all’esterno. I problemi collegati sono numerosi, tra cui dolore e possibile sterilità.

In questi giorni la modella ha voluto condividere il suo stato d’animo. Già il giorno prima dell’operazione, effettuata venerdì 20 agosto, Giorgia scriveva sui social: “è una vittoria perché da domani avrò la possibilità di conoscere un corpo nuovo, che non ho mai avuto la possibilità di vivere: un corpo senza dolori. L’endometriosi fa parte di me da talmente tanto tempo che non so più nemmeno cosa sia mio e cosa sia suo.

Questa operazione è una vittoria perchè, da domani, potrò provare a riprendermi una vita che mi appartiene e che per troppo tempo non ho vissuto: la mia”.

Giorgia Soleri ha così voluto rendere pubblico questa fase così delicata della sua vita, anche per dare forza e sostegno a chi come lei deve affrontare questo nemico. Nella giornata ieri, lunedì 23 agosto, l’influencer è andata oltre. E ha pubblicato una foto del suo ventre dopo l’intervento. “di endometriosi soffre, secondo gli studi, 1 donna su 10 – scrive Giorgia – ora, facciamo un breve calcolo sui numeri che abbiamo alla mano:

su 370.000 persone che mi seguono, il 64% è donna, quindi 236800. questo significa che circa 23.680 persone tra quelle che mi seguono potrebbero potenzialmente essere affette da endometriosi: una malattia cronica e invalidante, ancora sotto diagnosticata”.





“Se, tramite la mia testimonianza – dice ancora Giorgia Soleri – riuscissi ad aiutare anche solo il 3% di queste donne (a cercare una diagnosi, a sentirsi meno sole, a trovare il coraggio di cambiare medico o di pretendere rispetto da chi non fa altro che invalidare il nostro dolore) significherebbe che circa 700 donne (arrotondando per difetto) potrebbero migliorare o provare a migliorare la loro qualità di vita”.

La lotta di Giorgia Soleri continua. Già alcuni giorni fa aveva invitato le donne che lottano contro questa malattia a non sentirsi sbagliate se il loro corpo impiega più tempo per tornare in salute. D’altra parte all’influencer non mancano la grinta e la tenacia. Sul suo profilo Instagram scrive di sé: “Poso, amo, mostro il culo su Instagram e mangio l’amatriciana. Nel mentre scrivo poesie e faccio la femminista guastafeste”. E sicuramente dopo l’ufficializzazione, in primavera della relazione con Damiano dei Maneskin, che dura da 4 anni, la sua popolarità ha spiccato il volo.