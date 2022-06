Piovono critiche sulla nota influencer italiana. Non è la sola a lanciare messaggi molto importanti sull’amore verso se stesse a prescidere da ogni apparenza. Ed è lo stesso motivo per cui, come spesso accade in casi simili, non sempre i commenti sono dei più positivi. Presa di mira dopo il suo ultimo appello, la nota influencer risponde a tono e al di là di ogni critica.

Giorgia Soleri, le critiche all’ordine del giorno. Sulla fidanzata di Damiano non sempre i commenti sono positivi. Eppure l’infleuncer, nota anche come testimonial della battaglia per l’approvazione della legge che riconoscerebbe la Vulvodinia come patologia invalidante, continua dritta per la sua strada mostrandosi senza alcuna maschera.





Giorgia Soleri, critiche per le ascelle non depilate. L’attacco social

Giorgia Soleri prende nuovamente la decisione di non depilarsi e non per questo evita di mostrarsi al pubblico con i peli in vista. La 27enne, nota attivista per i diritti delle donne, attraverso le Instagram Stories non ha avuto alcun timore nel mostrare baffetti e ascelle non depilate. Poco dopo la pioggia di critiche. (Giorgia Soleri, la foto dall’ospedale: ore di ansia per lei).

Giorgia Soleri presa di mira da alcuni utenti. Si legge: “Quelle sopracciglia discutibili sono semplice esibizionismo per far parlare di te. Non è forma di libertà ma solo capacità di vendere la tua immagine”, scrive qualuno. Critica a cui la fidanzata di Damiano risponde sostenendo di non curarsi troppo dell’accusa.

Non contento l’hater fa notare che “gridare alla libertà di non curarsi esteticamente è solo un modo di attirare l’attenzione”. Anche in tal caso la risposta di Giorgia Soleri è stata immediata: “Grazie per spiegarci cos’è la libertà di gestire il proprio corpo per le donne. Ne avevamo bisogno”.

