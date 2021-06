Giorgia Palmas e Filippo Magnini, la vacanza tra gli affetti più cari e la famiglia al completo. Nove mesi di gravidanza e poi la nascita della piccola Mia: il tempo sembra essere volato. Ha aperto i suoi occhietti lo scorso 25 settembre rivoluzionando in meglio la vita di mamma e papà. La famiglia Palmas-Magnini al completo in vacanza nelle splendide spiagge della Sardegna.

Una meritatissima tintarella è proprio quello che ci vuole. L’ex velina mora di 39 anni è tornata in ottima forma e le foto condivise sui social ne sono la prova schiacciante: sorride e abbraccia il marito, mentre la piccola Mia si gode insieme a mamma e papà il sole e un bel bagnetto rinfrescante. Impossibile per i fan non complimentarsi con il campione di nuoto 39enne che tiene in braccio la figlioletta mentre prova a farle sentire con i piedini l’acqua del mare.

Un papà dolcissimo e un marito più che premuroso, Filippo Magnini non poteva che essere l’uomo da sposare e amare per tutta la vita. E infatti il fatidico ‘si’ è stato proferito senza alcuna esitazione il 12 maggio presso il Comune nel capoluogo lombardo dove la coppia vive.





E non poteva che completare il tenero quadretto familiare anche Sofia, la primogenita di 12 anni che Giorgia Palmas ha avuto dall’ex Davide Bombardini. Una relazione che ha raggiunto il capolinea nel 2012 e che non ha mai raggiunto l’altare, nonostante i tanti anni di fidanzamento e le diverse occasioni in cui i due sembravano essere davvero pronti per il grande passo.

Un sogno che grazie all’amore con Filippo Magnini è diventato realtà. Lo sportivo proprio nello studio di Verissimo aveva ammesso a proposito del periodo precedente alle nozze: “Lei usa il condizionale ‘potrebbe’, invece io dico che un matrimonio ci sarà sicuramente. Non ho ancora fatto la proposta ma sono convinto che prima o poi sposerò Giorgia”. Detto fatto, il campione ha raggiunto il traguardo più che meritato.