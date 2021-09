“L’ho fatto il giorno del suo compleanno…”. Capito Filippo Magnini? Giorgia Palmas totalmente spiazzata

Giorgia Palmas e Filippo Magnini, il racconto del primo bacio solo oggi. La coppia ha festeggiato qualche mese il traguardo: il terzo anniversario a marzo. Amore e complicità che continuano a manifestarsi alla luce del sole e a settembre anche l’arrivo di Mia. Per la coppia è tempo di abbandonarsi a qualche rivelazione in più su questo grande amore.

“£ anni di noi, della nostra famiglia, dei nostri progetti, di tutto quello che abbiamo e stiamo costruendo, 3 anni di momenti bellissimi e di altri non facili che abbiamo superato insieme… io innamorata come il primo giorno e rido con te come se stessimo insieme da tutta la vita”.

Con questo messaggio a corredo di una foto che mostra i due in acqua e baciati dal sole, Giorgia Palmas e Filippo Magnini proseguono in una storia d’amore che per molti è diventato un modello di ispirazione. Uniti, bellissimi e anche molto semplici, ed è proprio Filippo ha rivelare tutto sul loro primo bacio.





Se è vero che i gesti semplici sono quelli che restano più impressi nella mente e nel cuore, loro sono la prova tangibile di questo. A rivelare la ‘strategia’ messa in atto per conquistare il cuore della bella ex velina, proprio Filippo che pare abbia sfoderato la sua arma vincente.

A raccontarlo Filippo Magnini in persona a Storie Italiane: “Amore a prima vista? È stato tutto perfetto. L’ho conquistata con un tiramisù. Mi piace cucinare. Invece di farle un regalo materiale al suo compleanno, le ho preparato la torta. Avevo una paura pazzesca. Invece era molto buono. E lì mi ha dato un bacio”.