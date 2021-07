“Per sempre”. La vip italiana, con un ex molto famoso, fa le cose in grande. Per il suo giorno più bello ha scelto una location da sogno

Lei modella ed ex di Gianluca Vacchi. Lui imprenditore milanese. Insieme hanno già un figlio, Matteo, nato nel 2019. E nella giornata di sabato 10 luglio hanno compiuto il fatidico passo. Parliamo di Giorgia Gabriele e Andrea Grilli. La sontuosa cerimonia è stata celebrata in una lussuosa location a Viareggio. Anche se la modella non aveva mai nascosto il suo desiderio di sposarsi la coppia non ha annunciato pubblicamente il matrimonio. Lo ha fatto solo dopo l’evento.

Con un post su Instagram Giorgia ha voluto condividere questa gioia, scrivendo semplicemente: “10-07-2021

Mr. & Mrs. Grilli 🔗🤍”. Poi tante foto a corredo, per un momento magico, in cui a dominare è il colore bianco. E alla cerimonia erano presenti tanti vip amici di Giorgia e Andrea. Tra loro anche l’influencer Gilda Ambrosio che con una serie di stories ha testimoniato lo stile unico della meravigliosa villa dove il matrimonio è stato celebrato.

Abito bianco con lungo strascico per Giorgia Gabriele, giacca bianca e pantoloni blu per Andrea Grilli. Eleganza e tantissime rose a fare da cornice a questo evento che è stato nobilitato dalla presenza di Andrea Bocelli. Il cantante si è infatti esibito poco prima che Giorgia e Andrea si scambiassero le fedi. Insomma, dopo la storia con Gianluca Vacchi la modella ha realizzato il suo sogno con l’imprenditore che l’ha resa mamma. D’altra parte anche il 53enne Mr Enjoy si è rifatto una vita con Sharon Fonseca e ha avuto una figlia, Blu Jerusalema.





Tra l’altro proprio la piccola Blu Jerusalema è stato operata subito dopo la nascita per una malformazione del palato. È stato lo stesso ex di Giorgia Gabriele, Gianluca Vacchi, a tranquillizzare i suoi fan facendo sapere che ora la figlia sta meglio. Procede tutto a gonfie vele invece tra Giorgia Gabriele e Andrea Grilli che dopo la nascita di Matteo hanno deciso di promettersi amore eterno in una lussuosa villa immersa nel verde. Naturalmente accompagnati dai parenti più stretti e tanti amici.

Dunque, dopo la storia con Gianluca Vacchi, sempre al centro dell’attenzione e super social, Giorgia Gabriele ha ritrovato la serenità con Andrea Grilli. Da ormai quattro anni i due fanno coppia fissa e il matrimonio è stata la naturale conseguenza di una relazione matura. Per chi non lo sapesse Andrea, classe ’79, è capo commerciale del New Guards Group che comprende vari marchi di abbigliamento. Proprio poco tempo fa ha dichiarato: “Ci sentiamo già come marito e moglie. Conviviamo e condividiamo tutto”. Beh ora marito e moglie lo sono per davvero!