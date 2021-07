Giorgia, amore infinito per il suo compagno più giovane. Inseparabili da 17 anni, chi è il suo Emanuel

Momento di grande passione per la cantante Giorgia, che si sta godendo delle magnifiche vacanze. Nonostante abbia raggiunto ormai i 50 anni, il suo fisico sembra ancora quello di una ventenne e infatti davvero in pochi riescono a credere alla sua età. Nelle ultime ore sul suo profilo Instagram si è immortalata insieme al suo amatissimo compagno, che le ha tra l’altro toccato il lato B rendendo l’istantanea da bollino rosso. E in tanti si sono chiesti chi sia e cosa faccia nella vita la sua dolce metà.

La voce di Giorgia diventa una delle più amate nel 1994, quando a un anno dalla vittoria delle Nuove proposte, sbarca nella categoria dei Big del festival di Sanremo con “E poi”, brano che arriva solo settimo ma che sbanca in tutte le radio italiane. La grande rivincita per Giorgia arriva nel 1995, quando il brano “Come Saprei” conquista tutti e le permette di vincere il Festival e il Premio della Critica del Festival di Sanremo. Poi arrivano tantissimi altri successi come “Gocce di memoria”, colonna sonora del film “La finestra di fronte”.

Giorgia e il suo partner Emanuel Lo si trovano attualmente in vacanza. Lui tra l’altro è il papà del figlio dell’artista, Samuel, venuto alla luce undici anni fa. I due si trovano nel Salento, nella regione Puglia. Nella foto di cui vi abbiamo parlato poco fa, c’è lei stesa a pancia in giù su un muretto e lui che mette la sua mano sul lato B della donna. Ovviamente l’immagine ha subito conquistato tutti e i follower hanno posto l’attenzione sulla bellezza di entrambi. Una coppia così affiatata è davvero difficile da trovare.





Parlando dunque di Emanuel Lo, compagno di vita di Giorgia, è più giovane di lei infatti ha 41 anni. Per quanto riguarda l’attività lavorativa, è un musicista, ballerino e coreografo. Sono uniti sentimentalmente da tantissimo tempo, ovvero dal 2004. E mai la differenza di età ha creato in loro problemi. Anzi, in una recente intervista la cantante ha parlato davvero molto bene della sua storia d’amore con Emanuel. Una storia destinata molto probabilmente a durare veramente per tutta la loro esistenza.

Giorgia, classe 1971, ha venduto in Italia sette milioni di copie e ha preso parte al Festival di Sanremo in 4 occasioni. Ha trionfato 14 volte ai Music Awards e ha anche ottenuto in carriera un Premio Lunezia, l’onorificenza UniMarche di Musicultura e un Nastro d’Argento. In più, è stata anche candidata in passato al David di Donatello.