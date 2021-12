“Amore in Rai, stanno insieme”. Sorpresa tra i due volti della tv, innamorati e felici. E il pubblico approva

Scoppia il gossip tra due protagonisti Rai. Da una parte troviamo la giovane che ha fatto impazzire migliaia di uomini con la sua bellezza, Ginevra Pisani. Dall’altra un attore amato e seguito. La notizia si rincorreva da un po’ e ora è divenuta realtà. Così, dopo settimane di avvistamenti, ora è il momento di confermarlo. Ginevra e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne (nonché attore visto di recente nella fiction Lolita ) Alessio Vassallo, stanno insieme. Dopo mesi, i due giovani hanno deciso di rendere pubblico il loro amore.

E l’hanno fatto attraverso una foto e dediche romantiche su Instagram. Nella stessa si vedono Ginevra Pisani e Alessio mentre si scambiano un dolce bacio a Palermo. A quanto pare la giovane è andata in Sicilia per conoscere proprio la famiglia di lui. Una storia seria dunque. Una foto che ha subito fatto impazzire i fan di entrambi. E tra i tanti commenti anche quello di Lorena Cacciatore, ex attrice de Il Paradiso delle Signore ed ex fidanzata di Alessio Vassallo. “Bellissimi, finalmente!!!”, ha scritto la bionda interprete, che era a conoscenza da tempo della nuova relazione del collega.

Questi ultimi due sono stati insieme per sette anni e oggi sono più amici che mai. Lo racconta la stessa Cacciatore, diventata da poco mamma del piccolo Edoardo. Per chi non lo sapesse, la donna oggi sta insieme al portiere del Genoa Federico Marchetti. C’è da dire poi che la storia tra Ginevra Pisani e Alessio Vassallo va avanti dalla scorsa estate: i due si sono conosciuti grazie ad alcuni amici in comune e non si sono più lasciati.





Per Ginevra Pisani, 23 anni, è il primo rapporto importante dopo quello con Claudio D’Angelo, l’ex tronista che l’ha scelta alla corte di Maria De Filippi. Non è uno sconosciuto Alessio Vassallo. Nato nel 1983, è un attore siciliano. Si è diplomato presso la prestigiosa Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Silvio D’Amico, per poi iniziare a lavorare in ambito televisivo e cinematografico.

Tra i suoi primi lavori il film tv La vita rubata e la soap di Rai Tre Agrodolce, dove indossa i panni di Salvatore. Ma anche Capri 2, Edda Ciano e il comunista, Squadra Antimafia – Palermo oggi 2. Il grande successo è però arrivato con Il Giovane Montalbano, dove fa da spalla al protagonista Michele Riondino. Di recente è apparso in Lolita Lobosco con Luisa Ranieri. Una bella storia quindi per Ginevra Pisani e Alessio Vassallo.