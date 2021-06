Gilles Rocca è reduce dall’avventura con ‘L’Isola dei Famosi’. Dopo aver avuto questa esperienza molto forte, che gli ha anche fatto perdere tantissimi chili, è tornato alla sua vita quotidiana e si sta divertendo non molto con l’arrivo dell’estate. Ma i suoi momenti di assoluta felicità sono stati scossi da un brutto episodio accaduto nelle scorse ore, che l’ha preoccupato non poco. A raccontare tutto è stato proprio l’ex naufrago, che si trovava in compagnia di alcuni amici in vacanza.

L’uomo ha deciso di svelare tutti i dettagli di un fatto che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori sul suo profilo Instagram, dove si è anche immortalato insieme a coloro che stavano condividendo con lui momenti di estremo relax. Ma una disattenzione poteva davvero costare caro, anche se fortunatamente hanno tutti la possibilità di poter raccontare questa vicenda inattesa. Istanti che hanno fatto raggelare il sangue all’attore 38enne, che non si aspettava di dover vivere questo imprevisto.

Gilles Rocca ha trascorso dunque una breve vacanza in Versilia insieme ad alcuni suoi amici ed uno di questi ultimi ha commesso un errore madornale alla guida. Il guidatore ha infatti preso per sbaglio l’autostrada contromano, ma per fortuna nessuna vettura si è impattata con loro. Hanno seriamente rischiato di rendersi protagonisti di un terribile incidente stradale, che avrebbe quindi potuto causare conseguenze serissime. Andiamo a vedere cosa hanno detto l’ex ‘Isola dei Famosi’ e l’amico coinvolto.





Attraverso alcune storie postate su Instagram Gilles Rocca ha quindi dichiarato ai suoi follower: “Vogliamo dire che stavamo per morire grazie a questo tipo qua? Sapete perché stavamo per morire? Questo tipo qua ha preso l’autostrada contromano”. E l’amico che ha sbagliato ha aggiunto: “Una cosa so fare, prendere le autostrade in contromano e l’ho fatto”. Ovviamente ha utilizzato dell’ironia per sdrammatizzare una situazione ben grave, che non ha causato però incidenti.

In una recente intervista Gilles Rocca è tornato a parlare de ‘L’Isola dei Famosi’: “Non mi sarei mai ritirato perché la decisione spetta al pubblico. E poi in quel caso avrei dovuto pagare una penale. Al di là di questo, penso che il pubblico abbia capito il mio stato d’animo. Anche mia madre aveva votato per farmi uscire. Non mi rimprovero nulla. Io credo che in un reality uno debba risultare il più autentico possibile”.