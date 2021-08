Gigi D’Alessio, 54 anni, presto sarà di nuovo papà. Il cantautore napoletano aspetta il quinto figlio dalla nuova fidanzata, la studentessa 28enne Denise Esposito e, stando a quanto rivelato da alcuni amici della coppia, l’ultimo arrivato a casa D’Alessio sarà un maschietto che nascerà entro la fine dell’anno. Qualcuno ha già spifferato il nome: Francesco. Gigi D’Alessio non ha ancora mai commentato la notizia della gravidanza, lanciata dal settimanale Chi qualche settimana fa.

Lei “era una sua fan, ha conosciuto il suo mito grazie a un’amica in comune dopo il concerto di giugno 2020 a Capri ed è stato subito colpo di fulmine – si legge a proposito di Denise Esposito -. Da quel momento i due non si sono persi di vista, tra decine di messaggi e un corteggiamento silenzioso ma insistente da parte di entrambi. Lo scorso Natale, Gigi ha presentato in famiglia Denise”.

Gigi D’Alessio, il regalo a Denise Esposito

Ora, come detto, Denise Esposito è “in dolce attesa e la coppia ha scelto anche quale sarà il nido d’amore dove nascerà il bebè. D’Alessio ha preso una nuova casa a Napoli, zona Posillipo, vicino alla dimora della sua ex moglie Carmela Barbato, dalla quale ha avuto tre figli”. Gigi D’Alessio è già papà di Claudio, che ha 32 anni, Ilaria, 29, Luca, 17, Andrea 11. I primi tre sono nati dal matrimonio con Carmela Barbato mentre l’ultimo è frutto del lungo legame, poi naufragato, con Anna Tatangelo.





Ora, dopo Chi, il settimanale Di Più Tv ha raccolto altri dettagli sulla gravidanza. Diverse fonti hanno assicurato che Gigi D’Alessio è al settimo cielo: “È felice come un ragazzino al primo amore”, ha fatto sapere più di qualcuno. E quando ha scoperto della dolce attesa è corso a fare un regalo prezioso alla futura mamma del suo quinto bambino: un anello di brillanti, dunque un vero e proprio pegno d’amore per questa gioia così grande.

Di Più ha poi intervistato il primogenito di Gigi D’Alessio, Claudio: “Quando arriva un bambino in una famiglia è sempre una grandissima gioia, una profonda emozione. Come quella che sta vivendo mio padre. Non so molto, ma una cosa è certa: di fronte a un evento del genere si può dire solo: tanti auguri”, le sue parole.