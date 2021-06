Solo pochi giorni fa, davanti alle telecamere di Belve, il programma di Rai2 condotto Francesca Fagnani, Anna Tatangelo ha parlato della sua vita privata e del suo ex, il cantante Gigi D’Alessio. “Il momento più difficile è stato quando mio figlio piangeva perché non lo accettava. Leggere la sofferenza nei suoi occhi è stata una sofferenza enorme”, ha spiegato la cantante parlando della fine della relazione con l’artista napoletano.

“Gli ultimi anni sono stati difficili per me, tra un trasloco, una separazione, un bambino di mezzo, sono cose che ti fanno crescere: la musica mi ha salvato”. La relazione con Gigi D’Alessio ha riempito le pagine di gossip fin dal 2006 e tra alti e bassi, alla fine, la coppia ha deciso di separarsi. “Al momento della nostra vita insieme non mi manca nulla, sto bene così, anche se con quella vita se n’è andata una parte di Anna”, ha detto senza peli sulla lingua la cantante di Sora.

“Per tanti anni sono stata zitta perché volevo rispettare il mio compagno e i suoi figli, se potessi tornare indietro forse qualcosina la direi”. E un appunto a quella “parte di vita che non ho vissuto” eppure la cantante non ha nulla da rimproverarsi: “Tornando indietro rifarei tutto”, ha rivelato ancora Anna Tatangelo levandosi qualche sassolino dalla scarpa.





Secondo i rumors Anna Tatangelo avrebbe ritrovato il sorriso accanto a Livio Cori, ma lei non ha mai confermato (né smentito): “Innamorata è un parolone, però sto bene. Non mi va di rispondere a questa domanda e non mi va di fare nomi, me la voglio vivere con calma. Non smentisco non confermo”, ha proseguito la cantante durante l’intervista rilasciata a Belve.

Anche Gigi D’Alessio ha voltato pagina e la sua nuova fidanzata si chiama Denise Esposito, ha 28 anni – 26 in meno del cantante – e nonostante i due cerchino di vivere la loro relazione nella più assoluta privacy, alcuni fan li hanno beccati insieme, mano nella mano, e hanno pubblicato il video dell’incontro su TikTok. Secondo i beninformati i due si sarebbero conosciuti lo scorso anno a Capri durante uno spettacolo di Gigi D’Alessio e la giovane fidanzata sarebbe già stata presentata ai figli più grandi dell’artista, ovvero Claudio, Ilaria e Luca.