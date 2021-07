E Gigi D’Alessio esce allo scoperto con la nuova fidanzata. Il gossip ne parlava da settimane: dopo l’addio ad Anna Tatangelo il cantante napoletano ha ritrovato il sorriso accanto a una fan di 28 anni. A unirli un incontro avvenuto a Capri, al termine di un concerto quando Denise Esposito, questo il suo nome, avrebbe conquistato da subito l’artista, reduce dalla fine della relazione con la collega a cui è stato legato per oltre dieci anni e che gli ha regalato il figlio Andrea.

Gigi D’Alessio ha alle spalle anche un matrimonio con Carmela Barbato da cui ha avuto Claudio (che l’ha reso nonno), Ilaria e Luca. La love story con Denise è stata inizialmente tenuta segreta dal cantante, forse stanco dell’ingerenza dei gossip nella sua vita.

Gigi D’Alessio esce allo scoperto con la fidanzata Denise



Ma la cronaca rosa non ha mai dato tregua a Gigi D’Alessio, così come ad Anna Tatangelo, e sono presto scattati i primi avvistamenti a Napoli. Poi un’amica di lei ha rotto il silenzio: “Il loro è vero amore. Non ci sono altri interessi se non quelli del cuore. È una relazione bella, pulita, molto solida. Lei è innamoratissima e Gigi è finalmente sereno accanto a questa bellissima ragazza. Era da tanto tempo che non lo si vedeva sorridere così come ora”.





“Quello che so per certo è che Denise non ama i riflettori, è una ragazza sobria, per lei è stato molto difficile approcciarsi ad una relazione del genere. È la prima volta che si trova ad affrontare un amore in una situazione così in vista”, aveva concluso. Ma adesso arriva la conferma dallo stesso Gigi D’Alessio, che ha postato nelle Storie di Instagram la prima foto di coppia.

I due infatti hanno preso parte al matrimonio di Lele Blade, famoso rapper napoletano che è convolato a nozze con la modella Maggie Suarez. Fra gli ospiti del matrimonio che si è tenuto a Casoria anche Gigi D’Alessio e la giovane fidanzata come mostrano gli scatti apparsi nelle Stories del cantante, con lui e Denise che sorridono felici mentre si abbracciano.