“È successo ancora una volta…”. Gigi Buffon e Ilaria D’Amico, il retroscena-bomba della collega

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico, il retroscena sulla crisi di coppia. Dopo la ‘bomba’ di gossip sulla coppia fissa dal 2014, le parole di una collega della conduttrice andrebbero a riferire un retroscena decisamente interessante che farebbe luce sulla vicenda. Pare che ad agitare le acque tra i due ci siano di mezzo impegni precisi a cui Gigi non potrebbe fare a meno.

Risuonano più attuali che mai le parole rilasciare da Ilaria D’Amico nel corso di una passata intervista dove affermava: “Siamo gelosi l’uno dell’altra, se ti ami sei geloso nel senso che hai bisogno di sentire che l’altro c’è, ma questo basta. Ti sei scelto, va bene così. Non litighiamo mai! Quando stiamo per litigare ci viene da ridere. Non mi è mai successo in alcuna relazione di litigare così poco. Lui è per metà toscano e per metà friulano. Quando rimane male per qualcosa si chiude e me ne accorgo dopo due giorni”.

Ma dunque come stanno realmente le cose? La coppia pare stia facendo fronte a impegni personali differenti, che potrebbero portare dritti e spediti a una certa ‘maretta’. A confermare un retroscena la collega della D’Amico: “Dicono che Ilaria sia stanca di attendere un matrimonio che non arriva mai”, ha raccontato a Nuovo dopo la notizia lanciata da Dagospia.





Nel ruolo di capitano del Parma, Gigi Buffon pare non abbia altro pensiero se non quello rivolto all’impegno agonistico: “Il recente ritorno al Parma, la squadra dei suoi esordi, lo ha immerso ancora una volta nelle fatiche del campionato”, ha rivelato la fonte intenzionata a restare nell’anonimato.

Da una parte Ilaria D’Amico, attenta a curare gli impegni familiari, dall’altra Gigi che “trascorre le sue giornate nella città emiliana, tra partite e allenamenti, senza contare le trasferte in giro per l’Italia”, si legge ancora sulla rivista. La coppia al momento mantiene il silenzio.