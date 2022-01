Botta e riposta tra Paola Barale e Gianni Sperti. Il ballerino ha deciso di rompere il silenzio dopo le parole di fuoco pronunciate dall’ex nello studio di Verissimo davanti a Silvia Toffanin. “Non sono riuscita a restare amica dei miei ex. Più in alto cadi e più male ti fai. Alla fine della fiera sia Gianni che Raz con me si sono dimostrati nello stesso modo: nessuno dei due ha avuto il coraggio di dimostrarsi per ciò che sono, non hanno avuto il coraggio di essere loro stessi, di mostrare la loro vera natura. Sono fatti della stessa essenza” aveva aggiunto.



E ancora: “Tutti mi dicono di ricordare i momenti belli, ma quando vedi le cose per come sono tutto assume un significato diverso. È come se un giorno ti dicessero che la Gioconda è un fake, ti senti presa in giro. Sono solo conoscenti con cui ho ricordi sbiaditi”. Parole che non potevano non sollevare una reazione, se Raz è per ora rimasto in silenzio, Gianni Sperti ha deciso di rispondere.



Gianni Sperti, nel dettaglio, lo ha fatto dalla sua pagina social. “L’amicizia, come l’amore, richiede quasi altrettanta arte di una figura di danza ben riuscita. Ci vuole molto slancio e molto controllo, molti scambi di parole e moltissimi silenzi. Soprattutto molto rispetto”. Ha scritto. Una frase del ballerino Rudolf Nureyev che sembra voler invitare anche Paola al silenzio.







Paola Barale è stata unita in matrimonio a Gianni Sperti dal 1998 al 2002. Mistero sul motivo della fine della loro relazione. All’epoca dell’addio non mancarono i pettegolezzi, anche quelli più spietati, soprattutto in merito all’orientamento sessuale dell’opinionista di Uomini e Donne ed ex ballerino. Poi il lungo fidanzamento con Raz Degan, dal 2002 al 2015, con la fine annunciata sui social.



“Sono stati anni travolgenti dove insieme siamo cresciuti e il nostro amore si è trasformato”. aveva scritto Paola Barale sui social. Ospite nel salotto di Silvia Toffanin, dopo anni di silenzi la conduttrice ha parlato dei suoi ex con le conseguenze che oggi abbiamo visto e le dure parole di Gianni Sperti.