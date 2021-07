Gianni Sperti è da tantissimi anni uno dei volti principali di ‘Uomini e Donne’. Insieme a Tina Cipollari, svolge con grande passione e anche divertimento il ruolo di opinionista, ma spesso e volentieri la curiosità su di lui si è spinta sui suoi aspetti più intimi. In tanti si sono chiesti infatti con chi trascorra la vita privata, ma ha sempre preferito mantenere il massimo della riservatezza. La privacy però stavolta si è andata a farsi benedire, visto che ha voluto sorprendere tutti con una foto decisamente da censura.

Di lui comunque nell’ultimo periodo ha parlato Alessandro Rosica, esperto di gossip, che ha lanciato una indiscrezione. Si sarebbe infatuato di alcuni volti del programma: “Ha spesso avuto sbandate per qualche tronista e corteggiatore”. Non è stato fatto nessun nome, ma è bastata questa frase per accendere la curiosità dei fan. Anche perché Sperti, che dispensa giudizi di ogni tipo accanto alla collega Tina Cipollari, tiene molto alla sua vita privata, come detto poco fa. Ma vediamo adesso cosa ha deciso di fare.

A sorpresa Gianni Sperti ha scelto il suo profilo Instagram ufficiale per spogliarsi e mostrare integralmente a tutti il suo lato B. E ovviamente tutti i suoi fan sono rimasti a bocca aperta e non hanno potuto fare altro che congratularsi con lui per un sedere incredibilmente perfetto e decisamente di marmo. Una forma fisica impeccabile quella dell’opinionista di ‘UeD’, la cui immagine è destinata a far parlare a lungo. E nella sua didascalia ha voluto ringraziare colui che ha scattato l’istantanea e il suo allenatore.





Gianni Sperti ha quindi postato: “NATURALMENTE. Grazie Vic Roberto per questo scatto e grazie Germano Poleselli per aver plasmato il mio corpo”. Tra i vip che hanno commentato spiccano i messaggi di Davide Basolo: “Quando la fotografia diventa arte”, di Pamela Barretta: “Una statua” e di Sandra Milo: “Vedo una statua greca o sbaglio?”. E altra gente comune ha voluto aggiungere: “Mamma mia, sei illegale”, “Sei un Bronzo di Riace”, “Complimenti, che fisico super”, “Sei assolutamente perfetto”.

In tanti si sono invece chiesti in passato: ma ianni Sperti si è sottoposto o no a qualche ritocchino estetico? La ricorrente domanda va incontro a un’opinione da parte del giornalista: “Rifatto lui? Per carità si è sempre schernito, poi di fronte all’evidenza dei fatti l’ha ammesso…” anche alla luce di quanto espresso da Gianni Sperti su Instagram: “Ho rifatto il minimo indispensabile…”.