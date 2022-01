“È solo un falso”. Gianni Sperti distrutto in quattro parole. E smascherato sul suo privato

Non inizia proprio nel migliore dei modi questo nuovo anno per Gianni Sperti. In attesa di rivederlo al lavoro a ‘Uomini e Donne’, è stato costretto a subire un attacco durissimo in queste ore che lo ha travolto in pieno. Non sappiamo se avrà voglia di replicare a queste affermazioni sul suo conto, ma sta di fatto che è stato riferito un qualcosa di clamoroso. Difficile capire come possa reagire, anche se indubbiamente i suoi seguaci sono rimasti davvero sorpresi da queste rivelazioni incredibile.

Gianni Sperti ha mostrato una conversazione con Tina Cipollari. Tutto è partito proprio da Gianni che con tono ironico ha inviato questo messaggio: “Mi dispiace, sicuramente sarai stanca per la nottata che hai dovuto affrontare. Auguri Befana”​. Ovviamente un volta ricevuto il messaggio di auguri, la risposta di Tina non poteva che essere all’altezza. L’opinionista scrive: “Sì, mi sento tanto stanca, una nottata terribile. Guarda che sono passata anche da te, nella calza troverai dieci chili di ovatta per riempirti le mutande tutto l’anno”.

Parole molto dure sono state rivolte nei confronti di Gianni Sperti, accusato di vivere una vita che non gli apparterrebbe. A sganciare la bomba Alessandro Rosica, che non ha fatto troppi giri di parole per distruggere l’opinionista del dating show di Maria De Filippi. Un utente Instagram ha deciso di chiedere maggiori delucidazioni sull’orientamento dell’uomo, del quale se n’è parlato parecchio in questi anni. Ed ecco venire fuori una confessione di Rosica che ha lasciato tutti a bocca aperta.





Questo quanto scritto da Alessandro Rosica su Gianni Sperti: “Non fa coming out perché andrebbero in fondo al matrimonio combinato con la ex moglie Paola Barale. Per lui quindi conviene far morire la cosa. Vive una vita fake come lui”. Una vera e propria bordata nei suoi confronti, destinata a creare polemiche. In tanti sono convinti che stavolta non resterà zitto di fronte a queste pesanti insinuazioni e c’è chi invece dall’altra parte pensa che non si esporrà per non alimentare ancora di più situazioni poco gradevoli.

Prima delle feste di Natale Gianni Sperti era tornato a parlare della sua sfera privata. In una intervista concessa al periodico Mio, Gianni Sperti ha rotto il silenzio e si è sbilanciato: “Sono ancora single, ma nel cielo vedo volare Cupido: non so se è Raffaella Mennoia! La freccia non è ancora stata scoccata, ma rispetto al passato, quando ero single convinto, adesso ho voglia di innamorarmi”.