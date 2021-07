“C’è solo un’ultima cosa che dovevo assolutamente fare prima di partire per queste mie Olimpiadi. Volevo dimostrarti che tu sei in assoluto la cosa più importante della mia vita, molto più importante di qualsiasi mio sogno o obiettivo…TI AMO AMORE Mio”: così il campione azzurro scrive sotto al video social in cui mostra a tutti la sua proposta di matrimonio alla compagna.

Proposta che, come spiega lui, è arrivata poco prima della partenza per i Giochi di Tokyo, quelli che rappresentano anche un riscatto dopo quel maledetto infortunio che gli aveva impedito di partecipare a Rio. E così, a Numana, in provincia di Ancona, e precisamente nel ristorante che la coppia frequenta da tempo, ha chiesto alla compagna di diventare sua moglie. Insieme dal 2009, ora Chiara Bontempi e Gianmarco Tamberi sono fidanzati ufficialmente.

Gianmarco Tamberi, la proposta di matrimonio prima delle Olimpiadi

Gianmarco Tamberi, primatista italiano di salto in alto classe 1992, è a caccia del podio olimpico ma prima di partire per Tokyo e affrontare le Olimpiadi 2020 c’era un’ultima cosa che doveva fare: si è inginocchiato, ha tirato fuori l’anello e fatto la fatidica domanda. E la sua Chiara gli ha detto sì. E allora al rientro di ‘Gimbo’, si penserà ai preparativi. Tutto era organizzato nei minimi dettagli.





I due promessi sposi hanno condiviso i video sui rispettivi profili Instagram, ma a raccontare i dettagli ci ha pensato Chiara Bontempi, intervistata dal Corriere della Sera. La serata è iniziata con un aperitivo con alcuni amici, poi è proseguita con una cena a due nel loro solito ristorante. Ma lei non si aspettava nulla, lo ha capito solo quando ha visto Gianmarco Tamberi inginocchiato davanti a lei.

L’atleta aveva prenotato un tavolo rialzato cosparso di petali di rosa, poi dopo la cena si è alzato per andare in bagno e, quando è tornato, ha fatto mettere una canzona romantica e si è presentato con cento rose rosse. Ha preso il discorso ‘alla larga’, ma alla fine è arrivata la domanda più importante. E, come detto, la risposta è stata affermativa. Poi, giovedì scorso, è Gimbo è partito. Auguri!