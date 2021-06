Di annunci ce ne erano stati e diversi negli ultimi due anni e ora il gran giorno è finalmente arrivato. A riportare la notizia del matrimonio, celebrato in gran segreto a Formentera e con pochissimi invitati, è la Gazzetta dello Sport: l’ex cestista e allenatore della Dinamo Sassari Gianmarco Pozzecco ha coronato il suo sogno d’amore.

Lontano da tutti, ma soprattutto libero dagli impegni lavorativi visto che la sua esperienza a Sassari si è ufficialmente conclusa, ha pronunciato il fatidico sì con Tanya. A Formentera perché lì, nella perla delle Isole Baleari, è da sempre un rifugio per l’ex atleta che, infatti, trascorre qui la maggior parte dell’anno. Quindi ha fatto di Formentera il suo buen retiro, il suo angolo di Paradiso.

Gianmarco Pozzecco, matrimonio in gran segreto a Formentera



“Ho preso qui la residenza. Ho deciso che metterò qui le radici e trascorrerò il resto della mia vita. Mi sposterò solo per lavoro, ma questa rimarrà la mia base”, aveva spiegato Gianmarco Pozzecco in una delle sue tante interviste. E ora a quanto pare l’ha fatto il 18 giugno 2021: si è sposato.







Pochi, pochissimi gli invitati, circa dieci riporta sempre la Gazzetta dello Sport, alla cerimonia che si è svolta lontano da occhi indiscreti e che ha visto unirsi in matrimonio Gianmarco Pozzecco e la bella Tanya. Di lei si sa ben poco e anche le fotografie scarseggiano. Della donna con cui l’ex atleta ha deciso di trascorrere il resto della sua vita si sa solo che è spagnola e proviene da Valencia.

Insomma, nozze super intime per via della pandemia che non ha concesso festeggiamenti in grande. Dopo la cerimonia, la sera un aperitivo-cena in un locale con alcuni amici che sono in vacanza sull’isola ma non mancherà un bis anche in Italia, dove appena sarà possibile i neo sposini potranno allargare l’invito a più persone e dare il via a festeggiamenti più corposi.