Adesso non ci sono più dubbi, visto che ha pubblicato ufficialmente una foto con lei. Il cuore di Gianluca Ginoble de Il Volo è occupato e sembra davvero pazzo di amore. Il giovane tenore è uscito per la prima volta allo scoperto e ha pubblicato sul suo profilo Instagram un’immagine in compagnia della sua nuova partner. E finalmente sappiamo tutto della ragazza, infatti oltre al suo nome e cognome siamo a conoscenza di quello che fa nella vita. Ed è anche molto seguita sui vari social network.

Ad inizio anno era stato costretto a vivere un periodo molto difficile, infatti nel gennaio scorso era risultato positivo al coronavirus. Queste erano state le sue parole: “Io e mio fratello siamo risultati positivi al Covid-19. Attualmente siamo a casa isolati dal resto della famiglia e stiamo bene. Nonostante le attenzioni e le precauzioni sempre adottate, questo virus non ci ha risparmiato. Perciò raccomando caldamente a tutti di prestare sempre la massima attenzione”. Ora è tempo solo di gioie.

Uno dei componenti de Il Volo e la partner si sono recati insieme ad un evento mondano in Svizzera, precisamente nella città di Zurigo. E l’istantanea della coppia è visibile sul profilo social di Gianluca Ginoble. Proprio durante la sua ultima ospitata in televisione, aveva confidato a Silvia Toffanin a ‘Verissimo’: “Non sono single, in due anni succedono tante cose ma oggi sono fidanzato e realmente innamorato. Sono felice, stiamo insieme da un po’ di tempo e tra l’altro si chiama proprio come mia madre. Stavolta non cambia”.





Gianluca Ginoble è quindi legato sentimentalmente alla bellissima Eleonora Venturini Storaro, che è la nipote del direttore della fotografia in grado di conquistare tre premi Oscar, Vittorio Storaro. La giovane ha ben 15 mila follower su Instagram e lavora come designer. Ha conseguito la laurea all’università ‘La Sapienza’ di Roma e continua a studiare, infatti è studentessa di moda all’istituto ‘Marangoni’ della città di Milano. La spettacolare ragazza dai capelli mori gli ha rubato definitivamente il suo cuore.

Gianluca Ginoble, insieme a Piero Barone e Ignazio Boschetto, ha vinti con Il Volo il Festival di Sanremo del 2015 grazie alla canzone ‘Grande amore’. Poi lo stesso anno hanno anche ottenuto la terza posizione all’Eurovision Song Contest. Sono stati i primi in assoluto a sottoscrivere un contratto diretto con una major degli Stati Uniti d’America, ovvero la ‘Geffen’.