“Proprio lei…”. Gianluca Ginoble de Il volo: gossip spaziale. Ma non era fidanzato? Con chi è stato ‘pizzicato’

Gianluca Ginoble, il cantante de Il Volo ha il cuore impegnato? La sua voce, ma solo durante le esibizioni perché nella vita personale è sempre molto riservato. Numerosissime le fan che non si danno pace per capire se Gianluca Ginoble abbia trovato l’amore. Ma per sfortuna di molte, pare che al suo fianco esista già da tempo una donna. E nonostante si conosca anche il nome, il gossip non si arresta.

Si chiamerebbe Francesca, la storica fidanzata di Gianluca Ginoble. Nonostante la notorietà raggiunta dal cantante, sulla vita privata di Gianluca non si sa moltissimo. E insieme alla storica fidanzata, pare che voglia ancora tenere le ‘questioni’ personali lontane dalla luce dei riflettori. Francesca? Anche lei pare non apprezzare moltissimo il mondo dei pettegolezzi.

Eppure qualche foto si continua a vedere sul web, al punto che in molti non hanno potuto fare altro che cogliere l’incredibile somiglianza tra Francesca e la nota conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin. Nonostante sia quasi del tutto certo che Gianluca Ginoble sia sempre stato fedele alla sua Francesca, le voci di corridoio solo qualche tempo fa hanno gridato allo scoop.





Si tratterebbe di Ema Kovac, e del presunto flirt tra i due ne avrebbe parlato Alberto Dandolo, sul settimanale Oggi: “Gianluca Ginoble conquista sui social le attenzioni delle numerose fan ma in pochi sanno che il giovane cantante ha una estimatrice d’eccezione: trattasi della statuaria Ema Kovac”. Insomma, la Madre natura di Ciao Darwin e concorrente dell’ultima edizione di Pechino Express in coppia con Dayane Mello è stata tirata in ballo in merito a una frequentazione mai andata incontro a una conferma.

Il pettegolezzo andrebbe a toccare tasti molto delicati, perché all’epoca dello ‘scoop’, tanto Gianluca quanto la splendida Ema avrebbero avuto già il cuore impegnato. Il primo con Francesca, per l’appunto, e la seconda con Gennaro Lillio. Ma la notorietà, lo sappiamo, va spesso incontro a questi piccoli ‘tranelli’. Non sarebbe la prima volta per il cantante de Il Volo a cui già in passato sono state attribuite altre love story, mai confermate. Altri due nomi? Mercedesz Henger e Pasqualina Sanna.