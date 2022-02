Brutte notizie per Michelle Hunziker. La conduttrice televisiva non può nemmeno godersi il grande successo legato alla sua nuova trasmissione ‘Michelle Impossible’ che è costretta a fare i conti con un problema non di poco conto, che riguarda ancora una volta in un certo senso l’ormai ex marito Tomaso Trussardi. Non stiamo parlando di qualcosa che ha fatto direttamente l’ex coniuge, ma proprio a causa di quello che è successo con lui la donna ha dovuto incassare una botta decisamente potente.

Soltanto poche ore fa vi abbiamo raccontato invece di un annuncio bellissimo di Michelle Hunziker, in riferimento al suo programma: “Dopo 12 anni… domani sera (oggi n.d.r.) grande reunion… Katia e Valeria di nuovo insieme a Michelle Impossible”. Si tratta di Katia Follesa e di Valeria Graci, che sono state grandi protagoniste in passato a ‘Zelig’, ma che non lavorano assieme da quindi dodici anni. Ci ha pensato dunque Michelle a spezzare questo record e nella seconda puntata del suo programma è pronta a sorprendere ancora.

A riferire dettagli su Michelle Hunziker è stato il settimanale ‘Chi’, diretto dal conduttore del ‘GF Vip’ Alfonso Signorini. Prima che scoppiasse la crisi definitiva con Trussardi, lei aveva praticamente raggiunto un accordo per partecipare ad un importante evento. Peccato però che colei che l’aveva invitata è una carissima amica di Tomaso, quindi non sappiamo se per ripicca o semplicemente per evitare momenti imbarazzanti, la svizzera è stata immediatamente fatta fuori. Vediamo di cosa stiamo parlando.





La stilista Elisabetta Franchi ha quindi escluso Michelle Hunziker dalla sfilata per la sua vicinanza a Tomaso Trussardi. Ecco quanto è possibile leggere su ‘Chi’: “Durante la sfilata di Elisabetta Franchi nella prossima Fashion Week Michelle Hunziker avrebbe dovuto occupare uno spazio, d’accordo con la stilista per pubblicizzare le proprie creme. Pare che alla luce degli ultimi avvenimenti e forse dell’amicizia tra Franchi e Tomaso, lo spazio sia stato eliminato”. Un colpo davvero basso per la presentatrice.

E Michelle Hunziker si è anche soffermata sulla malattia di Carolina Marconi nei giorni scorsi, che combatte da tempo con un tumore al seno: “Carolina sta combattendo una battaglia difficilissima e lo fa con il sorriso. Lei ha scoperto di avere un tumore al seno, quando andava a fare i controlli per avere un bambino. Mi emozioni molto Carolina, sei una grande donna e sei certamente di aiuto a tantissime persone”.