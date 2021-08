“Benvenuto Carlos Andrea”. L’ex gieffina mamma per la seconda volta: “4 kg per 53 cm di puro amore”

“Mi esplode il cuore di gioia, mentre scrivo queste parole mi scende una lacrima. Questo per dirvi che le cose inaspettate sono le più belle, un altro cuoricino che batte dentro la sua mamma”. Le parole della neo mamma vip, quando in febbraio annunciò la gravidanza, furono esattamente queste.

Adesso che ha partorito, divenendo finalmente mamma bis, l’ex gieffina ha spiegato che tutto è andato per il verso giusto durante il parto e che non vede l’ora di far conoscere il piccino alla sorellina Camilla. Dolcissime parole per la mamma bis e per la neonata, anche da parte del papà.

Siamo parlando della ex gieffina Caterina Siviero, 35 anni, di professione igienista dentale e originaria di Venezia. Oggi, 20 agosto 2021, è diventata mamma bis. Il parto si è concluso in piena notte, più precisamente alle 3.27, così come ha raccontato il suo compagno Marco Contini, attraverso un post pubblicato su Instagram.





Subito dopo la stessa ex concorrente del Grande Fratello 12 ha condiviso un post in cui ha dichiarato tutta la sua contentezza per aver accolto tra le sue braccia Carlos Andrea, nome scelto per il figlio neonato. “Mi scoppia il cuore. 20/08/2021. 4 kg per 53 cm di puro amore”.

“Carlos Andrea benvenuto amore di mamma e papà. Noi stiamo benissimo , è stato un parto meraviglioso , lacrime di gioia. Ed è proprio vero ci si innamora per la seconda volta . Adesso non vediamo L ora di fargli conoscere camilla. Grazie amore mio grande @marcsise5 per non avermi lasciata un secondo la mia forza”. Tanti auguri a questa coppia di giovani ragazzi.