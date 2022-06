Rifiuta di fare un video per il figlio di una fan e lei si vendica pubblicando la foto sui social. Non è un bel periodo per il calciatore Gerard Piqué, smascherato su Instagram da Katrin Zytomierska, proprietaria di una catena di ristoranti – con un profilo social seguitissimo – che aveva chiesto al calciatore un video per salutare il figlio, sui grande fan.

Alla risposta sgarbata dell’ormai ex marito di Shakira, la donna ha deciso di vendicarsi e di pubblicare la foto del calciatore in compagnia di una ragazza. A corredo dello scatto – degno di un paparazzo di professione – una caption a dir poco velenosa ed è indirizzata proprio a Gerard Piqué. Il calciatore aveva assicurato a Xavi, allenatore del Barcellona, che dopo il polverone causato dalla rottura con la moglie Shakira, avrebbe tenuto un profilo basso. Ma volato a Stoccolma per partecipare all’evento Brilliant Minds in qualità di amministratore delegato della società Kosmos (in prima linea nel settore dei progetti sportivi), di cui è proprietario, è esploso un altro gossip.





Gerard Piqué smascherato su Instagram da una fan

Appena due sere dopo, però, Gerard Piqué era già a una festa in compagnia di una misteriosa ragazza bionda, di cui si vocifera si fosse infatuato, ed è stato smascherato da una sua fan con un post pubblicato su Instagram. Una foto di lui in compagnia di una misteriosa bionda e un lungo post: “Ascoltami perdente. – si legge – Probabilmente la maggior parte delle ragazze a questa festa volevano fare sesso con te, io ti ho visto e ho subito pensato a mio figlio. Sono stata chiara con te, ti ho chiesto di salutare mio figlio. Mi hai detto di no. Ma chi sei? Un ragazzo che dribbla con la palla? Questo non mi impressiona molto. Quello che mi rende triste è che la fama ti è andata alla testa e questo è patetico. Non sei nient’altro che un tizio con un pallone. Ma tu sai che il karma è una pu**ana e prenderà a morsi il tuo fot**to cu*o”, conclude Katrin nel post Instagram.

In pochissimo tempo il post pubblicato dalla donna ha fatto il giro del web e Katrin Zytomierska è stata contattata da ‘Mamarazzis’ e ha spiegato di aver incontrato Gerard Piqué intorno alla mezzanotte di venerdì e ha deciso di avvicinarsi per chiedergli un video con un saluto per il figlio. A detta della dona, però, la risposta è stata sgarbata e per ben due volte si è negato, lasciando la donna pietrificata.

Gerard Pique face rage of Swedish tv personality and influencer Katrin Zytomierska after denying her a greeting for her son 😂😂 pic.twitter.com/P4IJzQgy7Z — Siavoush Fallahi (@SiavoushF) June 18, 2022

Gerard Piqué smascherato su Instagram – “Ho chiesto se poteva salutare mio figlio e lui ha detto di no. – ha spiegato Katrin – Sono rimasta sorpresa e gliel’ho chiesto di nuovo, e lui mi ha risposto di nuovo di no. Non era scortese, ma era un po’ arrogante. Immagino che essere un giocatore di calcio così importante… Ma io non lo conoscevo fino ad allora. Poi ho scattato la foto per fare il post su Instagram”.

