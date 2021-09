“Finalmente posso dirlo”. Georgina Rodriguez, segreto svelato. E c’è anche Cristiano Ronaldo

Grande novità sull’amatissima coppia composta da Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo. I due sono ormai legati da tantissimo tempo e la loro relazione sentimentale sembra sempre più forte. Nelle ultime ore sono venute fuori alcune rivelazioni da parte della modella, che hanno fatto letteralmente saltare dalla sedia i loro fan. Un momento che potrebbe essere decisivo nella loro vita personale e l’attuale attaccante del Manchester United è stato decisamente avvisato dalla dolce metà.

Georgina Rodriguez ha iniziato le riprese di “Soy Georgina”, una docuserie su di lei. Insomma, la moglie del calciatore avrà una propria serie su Netflix, ma non sappiamo se sarà come il film su Baggio, o una poetica rappresentazione stile Micheal Jordan. C’è da dire tuttavia che la notizia era già stata ufficiosamente diramata dagli account social ufficiali di Netflix. Ora anche da quelli della compagna del calciatore più forte del mondo. E a proposito di questo aspetto, in un’intervista lei ha svelato un importante retroscena.

L’amore che prova Georgina Rodriguez nei confronti di CR7 è indescrivibile e stavolta non è riuscita proprio a non sbilanciarsi sul suo futuro. Ha voglia di creare qualcosa di straordinario e sempre più duraturo con lui e per questa ragione ha voluto dire la sua sul loro rapporto. La docu-serie si soffermerà sulla ragazza, ma ci sarà anche l’ex campione della Juventus. Nel trailer di presentazione del documentario Netflix, lei ha commentato: “Ho 27 anni e cinque anni fa la mia vita è cambiata”.





Nonostante abbiano già messo su una famiglia, Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo non hanno ancora compiuto un grande passo, ovvero quello di unirsi in matrimonio. E, riferendosi a questo argomento, l’influencer ha ammesso: “Non dipende da me, ma lo vorrei”. Quindi, è pronta a sposare il calciatore, ma a quanto sembra la proposta non è ancora arrivata. Le sue idee sono chiare e adesso spetterà al campione portoghese rompere gli indugi e chiedere a Georgina di diventare sua moglie.

Dopo aver proposto il trailer del documentario sulla sua vita, Georgina Rodriguez si è rivolta in questo modo ai suoi follower: “Posso finalmente condividere con questa anteprima esclusiva il documentario Soy Georgina in uscita a breve su Netflix”. Ma la sua dichiarazione bomba sulla volontà privata di sposarsi con Cristiano Ronaldo ha decisamente fatto rumore e ha rubato tutta la scena.