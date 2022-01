Lo stile prima di tutto. Una verità che è stata sempre vera, ma oggi, con i social e la società dell’immagine e i paparazzi appostati in ogni dove è ancora più vera. Lo sanno bene Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo, che ormai fanno coppia fissa da sei anni. L’ex commessa oggi diventata milionaria ma soprattutto compagna del ‘giocatore più forte del secolo’ ha reso CR7 papà per la quarta volta. Era il 2017 e Alana Martina venne alla luce.

Oggi Georgina Rodriguez è in dolce attesa di due gemelli. La spagnola, nata a Jaca e figlia di un giocatore, ha compiuto giusto ieri, giovedì 27 gennaio, 28 anni. In questi giorni i due sono in vacanza a Dubai dove il calciatore ha organizzato un party scintillante per la sua bella. La scritta “Happy Birthday” ha campeggiato sul Burj Khalifa accompagnata da una carrellata di foto di Georgina. Che non è riuscita a trattenere la commozione.

Una festa speciale che Cristiano Ronaldo ha dedicato all’amore della sua vita. E Georgina, a conclusione della serata, lo ha ringraziato così: “Sì questa giornata emozionante finisce. Non riesco a trovare le parole. Grazie, grazie e grazie Cristiano non puoi rendermi più felice ogni giorno. Grazie Dubai per averci sempre trattato così bene e averci fatto sentire a casa. Grazie a tutti voi che avete lavorato per rendere questo giorno così speciale. E grazie a voi che ci siete sempre e gioite per la mia felicità e quella della mia famiglia”.





Oggi è anche il giorno in cui Netflix manda in onda la docuserie “Soy Georgina”. Sembra tutto perfetto, se non fosse per… lo zio di Georgina, che proprio nei giorni scorsi l’ha attaccata duramente: “Forse si considera meglio di noi perché vive una vita di lussi, ma io non le ho mai chiesto niente. Da quando abbiamo saputo che sta con Cristiano Ronaldo ci ha chiamato solo una o due volte”, la dichiarazione che fa discutere….

Ma non basta. A fronte di una vita super lussuosa e sempre ‘in ghingeri’ Georgina Rodriguez è stata beccata in ciabatte. Già, proprio così. In una fredda giornata che la fidanzata di Cristiano Ronaldo ha trascorso a Manchester, infatti, il solito paparazzo l’ha fotografata come potete vedere nelle foto (tratte da Look da vip – Tgcom24). Pancione avvolto da un cappotto teddy di Alo Yoga, leggins marroncini e – udite, udite – calzini di spugna bianca. Per completare: ciabatte, in rosa, di Gucci, of course. Insomma, mica si può sempre andare in giro come in passerella… O no?