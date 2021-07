Si è parlato di George Clooney nei giorni scorsi ma non per buone notizie, purtroppo. Com’è noto il divo di Hollywood da anni possiede Villa Oleandra a Laglio, sul lago di Como, che è stata colpita da una forte ondata di maltempo.

George Cloneey si trovava proprio nella sua splendida residenza per trascorrere le vacanze con la moglie Amal e i due gemelli Alexander ed Ella quando un cumulo di detriti, terra e alberi ha bloccato la porta di ingresso della villa ed è arrivato fino al balcone del primo piano. E l’attore ha voluto subito rimboccarsi le maniche per aiutare la comunità a cui è molto legato: ha aiutato i cittadini a ripulire i danni a Laglio, ha parlato con i commercianti e incontrato il sindaco Roberto Pozzi, visitando alcuni dei punti più colpiti dal maltempo.

George Clooney, la bomba: “Non vedeva l’ora di dirlo a tutti”

“È molto peggio di quanto pensassi – ha spiegato George Clooney al Tg1 – La situazione a Cernobbio è molto grave, ma qui a Laglio è anche peggio. Ci vorranno anni e milioni di dollari per riprendersi”. E ha concluso: “Questa città è sempre stata forte e continuerà ad esserlo. È una città resiliente”. Ora invece si torna a parlare del divo per un’altra notizia. Un gossip succosissimo.





Tutti sanno che George Clooney fa coppia con la bellissima Amal Alamuddin dalla quale ha avuto due bambini, Ella e Alexander. Ma potrebbero non rimanere soli a lungo perché secondo il Daily Mail George Clooney sarà padre per la terza volta: la moglie e avvocatessa libanese è incinta. La conferma l’avrebbe data lui stesso agli amici più intimi durante una cena sul lago di Como poche settimane fa.

“George non vedeva l’ora di dirlo a tutti”, ha spifferato una fonte a Ok! US. Altre voci, invece, hanno parlato addirittura di “un miracolo” perché la coppia non era sicura di potere avere altri figli e così ha accolto la notizia della nuova gravidanza con estrema gioia. Anche Ella e Alexander Clooney sarebbero stati informati del nuovo arrivo e ora tutti aspettano di allargare la famiglia.