L’attrice mamma per la terza volta. E di un’altra bambina. L’indiscrezione su una nuova sua possibile gravidanza circolava da tempo nell’ambiente e precisamente dopo che la stessa diva 35enne aveva sfoggiato un abito piuttosto ampio e non molto attillato come è solita sceglierlo in occasione della cerimonia dei Golden Globes 2021. Poi l’annuncio ufficiale a mezzo social.

Ormai è tradizione e così ‘Wonder Woman’ ha pubblicato sulla sua pagina Instagram ufficiale uno scatto bellissimo di lei in compagnia delle due figlie Maya e Alma, e del marito Yaron Varsano, mentre tutti insieme toccano la sua pancia appena accennata. A completare il post, la didascalia spiritosa “Here we go again”, che tradotto significa “Ci risiamo”. Tutto questo succedeva a inizio marzo scorso.

L’attrice Gal Gadot mamma per la terza volta: è nata Daniella

Gal Gadot la splendida attrice israeliana è diventata mamma. Sposata dal 2008 con l’imprenditore olandese, con cui ha avuto due figlie nate rispettivamente nel 2011 e nel 2017, ha da poco appeso un altro fiocco rosa. E ridato l’annuncio su Instagram con tutti i membri, compresa la nuova arrivata. “La mia dolce famiglia”, ha esordito nel commento l’attrice.





“Non potrei essere più grata e felice (e stanca) siamo tutti così entusiasti di accogliere Daniella nella nostra famiglia. Mando a tutti voi amore e salute”, ha scritto la star che appare radiosa nello scatto di famiglia in cui è circondata dal marito e dalle figlie, Alma, 9 anni, e Maya, 4. Scatto molto simile a quello con il quale aveva annunciato al popolo del web la sua terza gravidanza.

Terza gravidanza che come raccontato dalla stessa Gal Gadot alla stampa straniera ha vissuto in maniera particolarmente emotiva: “Posso piangere solo per un pensiero che mi attraversa la mente. Posso piangere per una bella canzone. Sono una piagnucolona in questo momento. E di solito io non sono così! Ecco perché è così scioccante”. Ora invece solo lacrime di gioia con l’arrivo di Daniella.