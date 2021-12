“Sì, stiamo insieme”. L’attore italiano non si nasconde più: con il famoso cantante è amore vero

Lo scorso anno la loro presunta relazione aveva scatenato il gossip. Foto, indiscrezioni, chiacchiere poi di loro non si era saputo più niente. A lanciare lo scoop era stato il settimanale Chi, che aveva paparazzato la coppia in occasione di una cena di beneficienza a cui hanno preso parte insieme. Di chi si tratta? Lui è un cantante, l’altro un ex ballerino, attore e modello che le cronache rosa hanno conosciuto anche per il suo rapporto con Gabriel Garko.



Della storia con l’attore aveva parlato subito dopo il coming out dell’attorel ‘Live – Non è la D’Urso’ per. I due si erano conosciuti quando lui aveva 19 anni e hanno avuto una relazione per 4 o 5 mesi sul set dello sceneggiato “L’Amore e il Rispetto”. “Dopo dieci anni da quella relazione siamo stati ufficialmente insieme nel 2017 ci siamo rivisti ed abbiamo provato a stare insieme da fidanzati – raccontava Gabriele Rossi – La mia richiesta a Gabriel è stata che non avrei mai fatto passi indietro e che avrei voluto vivere liberamente con i miei amici”.

Gabriele Rossi ha ritrovato l’amore



“Così abbiamo trovato un compromesso per poter vivere ‘liberamente’ i nostri amici senza bugie”. Ora per Gabriele Rossi è arrivato il momento di voltare pagina: è felice accanto a Lorenzo Licitra, ex vincitore di X Factor. L’attore è stato ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno e ha parlato di carriera e di amore. Dopo il capitolo Gabriel Garko, la conduttrice ha introdotto il nuovo fidanzato di Gabriele Rossi.







Lui ha confermato che la relazione va avanti da due anni quasi e vivono insieme. Proprio a X Factor si sono conosciuti. “Poi è capitato di prenderci un caffè, poi un altro, e poi…”, ha svelato Gabriele Rossi. Nato a Ragusa nel 1992, Lorenzo Licitra ha iniziato a studiare canto da quand’era piccolo e dall’età di 16 anni si concentra sul canto lirico.



Il compagno di Gabriele Rossi ha deciso di portare avanti questa passione studiando al Conservatorio Nicolini di Piacenza, per poi arrivare alla Scala di MIlano studiando sotto la direzione del Tenore G.Veneziano. La sua prima emozione legata alla musica arriva con il coro Mariele Ventre di Ragusa quando ha cantato davanti a Sua Santità Giovanni Paolo II.