Lui si chiama Gabriele e ha compiuto 18 anni da poco. Potrebbe essere un ragazzo come tanti, ma in realtà è un figlio vip, infatti suo padre è un volto noto della televisione. Adesso lui è riuscito ad ottenere un obiettivo molto importante nella sua vita, infatti è stato in grado fare il suo ingresso in una prestigiosa università negli Stati Uniti. Non è solo quindi bellissimo, ma anche parecchio intelligente, quindi il suo futuro sembra essere davvero positivo.

Suo padre si è mostrato entusiasta, postando un video del giovane durante la cerimonia di accoglienza nell’ateneo americano. Gabriele è orgogliosamente figlio vip, ma allo stesso tempo ha dimostrato di saper ottenere i risultati da solo, senza il supporto di nessuno. Ora lo aspetta questa università negli Stati Uniti, dopo aver studiato in modo impeccabile alla scuola privata di Roma, l’American International Education.

Leggi anche: “Orgoglioso di te”. Festa nella famiglia vip: il figlio è dottore. E subito le polemiche sul papà





Gabriele, il figlio vip 18enne entra in un’università negli Stati Uniti

L’ammissione lo ha reso ovviamente molto felice, così come è al settimo cielo il genitore famoso. Gabriele è quindi il bellissimo figlio vip, che prenderà parte alle lezioni della prestigiosa università degli Stati Uniti, University of Southern California. Il papà gli ha scritto a corredo del filmato caricato su Instagram: “Ora usa le tue ali per conquistare il mondo. Orgoglioso di te“. E ha messo anche l’hashtag che ricorda il nome dell’ateneo statunitense.

Stiamo parlando del figlio di Jimmy Ghione, noto inviato del tg satirico di Canale 5, Striscia la Notizia. La sua mamma è invece Tania Paganoni. Anche la mamma ha pubblicato delle foto col 18enne, diventato maggiorenne lo scorso mese di maggio. Parlando del ragazzo, ha oltre 4.600 follower su Instagram e ha già un agente che lo rappresenta. Non è da escludere che, oltre a proseguire i suoi brillanti studi, possa entrare a far parte definitivamente nel mondo dello spettacolo.

Jimmy Ghione, 59 anni, è inviato di Striscia la Notizia dal lontano 1998. Ha anche condotto dal 2009 al 2011 Striscia la domenica e nel 2017 è stato giurato di Speciale Uomini e Donne – Le Olimpiadi della Tv. Ha anche delle esperienze come attore, mentre a livello privato è stato sposato con la mamma di Gabriele dal 2003 al 2016. Oggi è fidanzato con l’attrice Daria Baykalova. Con Paganoni ha avuto anche un altro figlio, Federico.