“A casa con lui”. Gabriel Garko non si nasconde più: prima foto di coppia col suo nuovo fidanzato

Gabriel Garko è uno degli attori più amati in Italia e ha confessato di aver comunque vissuto anni difficilissimi, a causa del suo orientamento sessuale. Poi, durante un’ospitata nella scorsa edizione del ‘Grande Fratello Vip’ per incontrare Rosalinda Cannavò, ha fatto un vero e proprio coming out in diretta televisiva. E ora ha anche trovato probabilmente l’amore della sua vita. Nelle scorse ore è uscita infatti la prima foto ufficiale di coppia con il suo partner, che ha inevitabilmente fatto il giro della rete.

In una recente intervista l’ex di Manuela Arcuri ha raccontato: “Sto vivendo una rinascita totale, posso respirare a pieni polmoni senza indossare delle maschere. I miei genitori non mi hanno giudicato e la percezione del pubblico è cambiata. Ho infatti avuto moltissimi messaggi di stima e ammirazione. Mi hanno proposto tanti ruoli a livello lavorativo, ma mai quello del gay. Adesso sto aspettando il personaggio giusto”. E adesso è anche entusiasta dal punto di vista sentimentale.

Gabriel Garko e il suo nuovo fidanzato erano già stati beccati dal settimanale ‘Nuovo’, ma contro la loro volontà, nel senso che si era trattato di scatti ‘rubati’. Adesso sono stati invece loro a uscire ufficialmente allo scoperto. Infatti, sul profilo social della dolce metà dell’attore, è stata pubblicata un’immagine emblematica che li ritrae insieme. In particolare è stato il suo partner a scegliere un’Instagram story per mostrarsi pubblicamente. Anche se il profilo di lui è privato e non è seguito da tutti. E poi Garko l’ha condivisa sul suo profilo.





Dunque, il bellissimo Gabriel Garko è felicemente legato a Matia Emme, ed è stato quest’ultimo a postare l’istantanea che sta spopolando ovunque. Ha taggato l’attore e ha scritto: “Relax at home”, ovvero “Relax a casa”. Infatti, il compagno ha mostrato una foto di loro due nel privato, all’interno di un’abitazione. Ormai sembra davvero che questo loro amore stia diventando giorno dopo giorno sempre più importante. I fan sono convinti che Gabriel abbia trovato la sua anima gemella.

Ma chi è quindi il fidanzato di Gabriel Garko? Il suo nome è Matia Emme, ha 36 anni e lavora in Lombardia, nella città di Milano, come general manager. Non ama moltissimo il mondo dello spettacolo, infatti preferisce mantenere riserbo e riservatezza nella sua vita intima. Ma ha voluto fare un’eccezione e si è mostrato felice insieme a Gabriel. Un amore che sembra davvero fortissimo e più che vero.