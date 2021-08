“Ha un nuovo fidanzato”. Gabriel Garko ritrova l’amore. Pizzicato così e c’è anche il nome

La sua confessione a cuore aperto nella casa del Grande Fratello Vip aveva commosso tutti. Dopo anni passato a vivere nascosto Gabriel Garko aveva annunciato a tutti la sua omosessualità. Lo aveva fatto attraverso una lettera nella quale si rivolgeva ad Adua Del Vesco, sua fidanzata. “Ho ritrovato il bambino dentro di me. Gli ho fatto ripercorrere mano nella mano con me la mia vita fino a oggi. Ti dico la verità, io al bambino nei momenti brutti non glieli ho fatti vedere”.



“Gli ho coperto gli occhi. Il mio bambino si è accorto che non ero felice. Ti ricordi quando a Sanremo ti ho detto che volevo fare di testa mia? Lì ho avuto il coraggio di iniziare a vivere. Non riesco più a trovare una maschera che mi sta bene”. Aveva detto Gabriel Garko.



Che poi aveva continuato: ““Abbiamo vissuto una bella favola e la rivivrei altre mille volte, perché c’eri tu. Ma favola rimane. Ora che dopo anni mi sento più libero che mai voglio vivere la mia vita. Con te come amica, come siamo sempre stati. E ne esiste un’altra di favola, ma l’ho vissuta da solo. n tanti lo chiamavano il segreto di Pulcinella”.







Per concludere: “Il problema non è svelare il segreto, ma vorrei avere la possibilità di dire perché è stato il segreto. E ti dico l’ultima cosa, la verità scavalcherà ogni segnale di omertà”.Da quel giorno tanti i flirt attribuiti a Gabriel Garko che, dopo aver confermato la storia avuta con Gabriele Rossi, ballerino ed ex concorrente della prima edizione Vip del reality show più spiato d’Italia, era stato immortalato in compagnia di Gaetano, napoletano di 23 anni che lavora all’aeroporto di Malpensa di Milano.





C’era stato poi, nel suo cuore, un certo Riccardo: relazione però mai uscita allo scoperto. Oggi a Novella 2000 è arrivata una segnalazione: pare che Gabriel starebbe subendo il fascino di un collega più giovane, tale Ivan Gray. In realtà, la segnalazione è arrivata non soltanto al settimanale, ma anche a parecchi siti di gossip e riviste da un profilo anonimo. I due compaiono insieme in una foto su instagram ma per molti si tratta solo di una trovata pubblicitaria. Vero o no che sia, sarà il tempo a dirlo: certo è che Gabriel Garko non è nuovo a sorprese.