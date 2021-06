Lutto per Gabriel Garko. Una perdita molto dolorosa per l’attore: “Grazie per tutte le emozioni che mi hai dato”

Gabriel Garko, una grave perdita per l’attore. Aragon muore dopo essergli stato un fedele amico e compagno di svariate avventure di vita. Inseparabili, come nella foto resa nota sui social con la quale Gabriel Garko annuncia la triste perdita del suo adorato cagnolone. Insieme e con lo sguardo fisso verso la telecamera, Gabriel Garko saluta per sempre così il suo adorato Aragon.

Si trovavano a Zagarolo: la foto ritrae Aragon e l’attore, che di lui si è sempre occupato. Aragon è un bellissimo lupo cecoslovacco con il quale Gabriel Garko ha trascorso molti anni insieme. L’annuncio della dolorosa perdita non può che attirare l’affetto e la vicinanza di tutti i fan. Tanti, dunque, i messaggi che si uniscono al triste addio dell’attore.

“Grazie per tutte le emozioni che mi hai donato…. ciao Aragon”, ha scritto Gabriel a corredo della foto. E chi segue da tempo la vita personale dell’attore saprà del suo smisurato amore nei riguardi degli animali. E a proposito di Aragon, Gabriel Garko aveva detto qualcosa in più durante un’intervista rilasciata per La nazione nel 2019. Parole toccanti che risuonano oggi come non mai.





Non solo Aragon al suo fianco, ma anche altri due cani ovvero la femmina di alano Afrodite, un cocker. Ma l’attore ha sottolineato la sua forte dedizione per gli amici a quattro zampe, raccontando di avere anche gatti, cavalli e un acquario con i pesci. Tutti ricorderanno quando il cavallo Othello, solo pochi mesi fa, ha lasciato un vuoto incolmabile nel suo cuore. Una perdita che Gabriel ha ricordato così.

“Questa notte è andato via un pezzo del mio cuore”. E a distanza di poco tempo da quel lutto avvenuto nel mese di settembre 2020, Gabriel Garko si ritrova a dover affrontare anche la dolorosa perdita di un altro fedele amico. Un anno sicuramente difficile che ha visto nell’ aprile 2021 anche la perdita di papà Claudio Oliviero, ex pasticciere di origine vicentina, con il quale l’attore aveva un rapporto molto speciale.