Gabriel Garko è uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo: col passare del tempo si è fatto apprezzare ed è entrato nel cuore di migliaia di italiani. Nel corso della sua carriera l’attore ha dato anche vita a personaggi che sono ormai iconici, partecipando a numerose fiction di successo che hanno fatto la storia della tv.

Qualche mese fa Gabriel Garko ha fatto coming out rivelando a tutti la sua omosessualità. È a Verissimo che Gabriel Garko parla della sua prima relazione con un uomo. Il suo fidanzato era Riccardo e sono stati insieme per 11 anni: “Io e Riccardo vivevamo insieme, ma era una situazione falsata. Quando venivano a cena gli amici, poi lui alla fine della serata faceva finta di andare via per poi tornare. Quando uscivamo o andavamo in vacanza eravamo sempre in gruppo”.

Ma perché Gabriel Garko non ha mai detto di essere gay? “Sono stato talmente tanto sul set che alla fine mi sono messo addosso un personaggio – ha rivelato Garko -. Se hai un certo orientamento sessuale non puoi fare questo mestiere, il sistema te lo impone e quindi devi far finta di averne un altro. All’inizio l’ho preso come un gioco, poi giocando mi sono trovato dentro una macchina che mi ha incastrato e il gioco non è poi più stato così divertente. Ma oggi mi sono tolto la maschera, anzi lo scafandro. […] stando lontano dal set, ho avuto la possibilità di stare dentro la mia pelle. Ho capito che non stavo più bene e quindi ho avuto bisogno di uscirne”.





Nel frattempo pare che negli ultimi giorni l’attore è tornato al centro dell’attenzione mediatica. Sarebbe accaduta qualcosa che lo avrebbe reso protagonista di una disavventura. Secondo quanto riferisce Santo Pirrotta durante Ogni Mattina infatti, pare che Gabriel Garko e un gruppo di suoi amici dopo essere stati in un bar per un aperitivo a Milano, siano andati via senza pagare il conto. A quel punto un cameriere, sempre secondo quanto svela Pirrotta, avrebbe inseguito il gruppo e così un amico di Gabriel avrebbe saldato il conto.

“Nei giorni scorsi Gabriel Garko è stato protagonista di un episodio un po’ spiacevole – ha detto Pirrotta -. Lui da qualche settimana è a Milano e lo si vede per le vie del centro, in un quartiere molto alla moda. È arrivato con un gruppo di amici a bere un drink, il famoso aperitivo milanese, e a un certo punto tutto il gruppo si è alzato senza pagare il conto. Pare che i camerieri abbiano rincorso il gruppo, e che alla fine un amico di Gabriel abbia saldato il conto”. Sia Santo Pirrotta che la conduttrice del programma Adriana Volpe hanno sottolineato che il tutto potrebbe essere stato un semplice malinteso. L’esperto di gossip ha anche aggiunto di essere molto amico dell’attore, che da sempre è molto attento a questi piccoli dettagli, e dunque non farebbe ma una cosa del genere.