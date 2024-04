Scoppia bufera imprevista su Alfonso Signorini. Il conduttore del Grande Fratello si sta ricaricando le batterie dopo la fine del reality su Canale 5. Ormai è passato un mese dall’ultima puntata che ha visto trionfare Perla Vatiero. Per il presentatore è stata sicuramente una edizione molto faticosa, come ammesso da lui stesso: sette mesi lunghissimi, durante i quali è dovuto intervenire più volte per riportare ordine nella casa di CInecittà.

Mentre si sta godendo il meritato riposo, Alfonso Signorini è stato raggiunto da una polemica inaspettata. Un vero e proprio a fulmine a ciel sereno per lui. E adesso ne stanno parlando tutti. Il presentatore al momento non ha ancora reagito, ma è probabile che presto dovrà parlare per chiarire quello che è successo. A tirarlo in ballo è stata una protagonista del mondo dello spettacolo.

Alfonso Signorini nella bufera, la vip famosissima lo attacca pubblicamente

Dopo la finale del Grande Fratello, Alfonso Signorini è sparito un po’ dai radar. Lo abbiamo visto ospite del podcast di Giulia Salemi, in cui ha raccontato come ha vissuto questa ultima edizione del Grande Fratello e ha parlato anche della sua vita privata. Nei giorni scorsi, poi, Alfonso è stato paparazzato a pranzo in un ristorante di Milano insieme alla vincitrice morale del Gf, Beatrice Luzzi.

I fan del Grande Fratello hanno pensato a un incontro di lavoro tra Luzzi e Signorini. Si parla di Beatrice come possibile futura opinionista del reality. Lei ha chiarito che in realtà è stato solo un incontro tra amici, utile a chiarire anche alcune incomprensioni sorte negli ultimi mesi. Alfonso è stato un super tifoso di Bea al GF, ma lei qualche volta si è sentita abbandonata, mentre doveva subire gli attacchi dei suoi ex inquilini.

L’attrice Blake Lively contro il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, che ha pubblicato alcune foto sue e dei suoi figli in Italia. . “Elimina ora questa spazzatura – ha scritto la protagonista del film Netlix ‘Un piccolo favore’ -. Queste sono immagini di bambini che sono state scattate senza che noi lo sapessimo e senza il nostro consenso. Vergognatevi per aver condiviso queste fotografie. Sapete che non vi stavamo sorridendo o salutando, non vi abbiamo visto. Questa è una falsa rappresentazione e voi lo sapete. A chiunque sia disturbato da uomini adulti che perseguitano i bambini e vengono ricompensati per questo, smettete di seguire questo account“.