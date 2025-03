Negli ultimi giorni non si è saputo molto su Cristiano Malgioglio, infatti improvvisamente avrebbe lasciato l’Italia per raggiungere un’altra nazione. E, stando alle indiscrezioni di queste ore, si sarebbe anche recato all’interno di una clinica. Un vero giallo c’è stato sul popolare personaggio televisivo, anche se adesso qualche dettaglio in più è uscito fuori.

Cristiano Malgioglio avrebbe organizzato in completo segreto questo viaggio all’estero, che lo avrebbe condotto anche in una clinica. Lui avrebbe solamente comunicato al suo staff che si sarebbe preso un momento di pausa e riposo, poi non si è scoperto altro e si sono perse le sue tracce. Fino ad ora, quando il settimanale Oggi ha indagato sull’accaduto arrivando ad una spiegazione.

Leggi anche: “Pier Silvio…”. Verissimo, l’aneddoto di Malgioglio e Silvia Toffanin stenta a crederci





Cristiano Malgioglio in una clinica all’estero: cosa avrebbe fatto

Cristiano Malgioglio sarebbe stato accompagnato da un suo amico, originario della Puglia, che sarebbe andato con lui in Turchia. Il paroliere aveva detto ai suoi collaboratori che sarebbe rimasto assieme al fidanzato, invece dietro questo viaggio si nasconderebbero ben altre motivazioni.

Il settimanale Oggi ha citato alcuni rumor provenienti dagli ambienti di Milano, infatti Malgioglio sarebbe andato in una clinica turca per fare alcuni trattamenti estetici e alcuni interventi per rendere migliore la sua immagine. Dunque, quando ritornerà in televisione, potremmo vederlo diverso e più giovane.

A proposito di Cristiano Malgioglio, secondo BubinoBlog, sarebbe stato riconfermato per il terzo anno consecutivo come giudice del serale di Amici. E quindi tra una decina di giorni lo apprezzeremo nuovamente nel piccolo schermo.