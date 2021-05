Due anni fa fu operato per un tumore alla mandibola. Adesso, per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip quinta edizione, lo scrittore e giornalista Fulvio Abbate, è tempo di tornare a combattere. Con un messaggio che ha scioccato il pubblico Abbate l’11 maggio scorso dichiarò: “Come alcuni amici sanno, da qualche anno soffro di un tumore alla mandibola, si è ripresentato, nei prossimi giorni dovrò essere nuovamente in sala operatoria. Grazie per la vostra cara attenzione, vi voglio tutti bene, speriamo sia l’ultima”.

Poco più di due settimane dopo, giovedì 27 maggio, Fulvio Abbate ha pubblicato un video su Instagram in cui fa sapere: “Ciao a tutti. Sono stato operato per un tumore alla mandibola, questa mattina. Mi trovo ricoverato al Policlinico Gemelli…”. Il giornalista appare provato, è ovviamente sdraiato sul letto, parla a fatica ma in modo chiaro scandisce le parole e ci tiene a ringraziare chi gli è stato vicino in questo complicato momento: “Grazie a tutte e a tutti per le belle parole che ho ricevuto qui in ospedale dove mi sono operato per un tumore alla mandibola, vi voglio bene”.

Fulvio Abbate, ricoverato dallo scorso 24 maggio per il ritorno del male, subito dopo l’intervento ha spiegato come si sente: “Sto bene, sono molto fragile. Ne approfitto per ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto parole belle di affetto e di attenzione”. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, 64 anni e autore di diversi romanzi e saggi, sta ricevendo tantissimi messaggi di incoraggiamento, vicinanza e auguri di pronta guarigione.





“Mi sento anche in colpa – aggiunge poi Fulvio Abbate dal letto di ospedale – per avere reso su un altro social nota questa mia esperienza. Ecco, un bacio a tutte e a tutti”. Non sappiamo bene a cosa si riferisca lo scrittore, ma certo è che i suoi numerosi fan e chiunque ascolti queste parole non potrà mai avercela con lui proprio in queste condizioni. D’altra parte Fulvio è riuscito ad entrare nel cuore di moltissime persone negli ultimi tempi, sicuramente anche grazie alla popolarità dopo il GFVip.

Le parole dei fan o di semplici utenti del web sono tutte dello stesso tenore: “Tantissimi auguri per una velocissima guarigione. Non la conosco personalmente, solo attraverso i social e le sue apparizioni in tv, ma mi piace il suo sguardo sempre dissacrante e, solo superficialmente, annoiato sul mondo e le sue vanità 🤗. La aspettiamo, in gran forma. Ancora auguri grandissimi ❤”. Come non condividere!