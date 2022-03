“Ciao Amore”. La vip al sesto mese di gravidanza mostra la prima “foto” del futuro bebè. Boom di cuori

La sorella Vip mostra a tutti la prima ecografia. Una notizia sempre gioiosa quella della gravidanza. Un pancino che cresce sotto gli occhi di tutti e che la futura mamma mostra a tutti i suoi fan. Sarebbe il sesto di mese di dolce attesa per lei e il recente post condiviso sul profilo Instagram regala a tutti una piccola ‘anticipazione’. Visino in primo piano per il bebè.

Tra le tre sorelle, la futura mamma è sempre stata molto riservata sulla propria vita personale e privata, ma con un bebè in arrivo trattenere la gioia del momento diventa davvero difficile. Stiamo parlando proprio di Francesca Ferragni che insieme al compagno Riccardo Nicoletti tra pochi mesi diventerà genitore per la prima volta.

Dopo ben 12 lunghi anni, la coppia ha deciso di allargare la famiglia: “Siamo un po’ spaventati ma soprattutto contenti perché ci siamo tolti un peso, finalmente non devo più giustificare perché non scio, perché non bevo, perché non mangio certe cose. Ora lo sapete tutti”, con queste parole Francesca Ferragni ha dato a tutti la lieta notizia della dolce attesa.





Parole di gioia e di attesa anche dal compagno Riccardo che ha le idee molto definite sul suo futuro: “Il mio futuro lo vedo con uno zainetto con dentro un bebè, Gabri al guinzaglio che mi tira e sarò felice così”, ha dichiarato senza esitazione alcuna.

E sopo 6 mesi, ecco la prima ecografia condivisa con i fan che mette in bella mostra i lienamenti del viso del bebè, ancora al calduccio nel pancino di mamma. “Ciao Amore”, scrive Francesca Ferragni a corredo della foto, che ovviamente non poteva che fare il pieno di like nel giro di poche ore. E tra i numerosi commenti di auguri, anche il cuore di Marina Di Guardo, pronta a diventare nonna per la terza volta.