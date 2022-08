“Non stiamo insieme”. Estate nera per le coppie vip, un altro addio: l’annuncio dopo i video di lui (con un’altra)

Fred De Palma e Beatrice Vendramin si sono lasciati. Il cantante e l’attrice, nonostante la differenza d’età, lui 32 lei 22, stavano insieme dal 2019. Entrambi erano reduci da storie finite e hanno intrapreso una nuova relazione. Inizialmente hanno tenuto nascosta la loro storia. Federico, questo il vero nome dell’artista torinese, poco tempo fa confessava di “aver perso la testa per lei”. Da qualche tempo, però, si parlava di crisi tra i due.

Essendo entrambi molto riservati e restii a condividere scatti della loro vita insieme non era facile comprendere se effettivamente la crisi fosse vera. Così adesso parla lei. Attrice e modella fin da bambina, Beatrice Vendramin è uno dei punti di riferimento della cosiddetta Generazione Z. Dopo la sitcom Disney “Alex & co.” ha esordito sul grande schermo con “Come diventare grandi nonostante i genitori” ed è diventata una stari TikTok e Instagram.





Il messaggio di Beatrice Vendramin conferma la rottura

Fred De Palma ha provato a smorzare le voci di crisi condividendo delle stories con le quali faceva gli auguri di compleanno alla fidanzata. Ma adesso a confermare la rottura è stata Beatrice Vendramin: “Ciao ragazzi, io e Fred non stiamo più insieme da un po’. Siete sempre tanto carini con me, ma ogni sera ricevo video di lui con ragazze diverse e preferirei non sapere cosa accade della sua vita privata. Vi ringrazio tanto per essere sempre così premurosi con me”.

Insomma tra Beatrice Vendramin e Fred De Palma è davvero finita. E anzi, a quanto pare, lui sta già frequentando altre donne. Come detto entrambi venivano da storie concluse da poco. Il cantante era fidanzato con Valentina Fradegrada, oggi moglie di Kevin Prince Boateng. Anche Beatrice aveva un compagno conosciuto, visto che stava con il collega Ludovico Dagnoni, star di “Alex & co.”.

Sicuramente Beatrice Vendramin ora potrà concentrarsi sulla sua carriera. Intanto su Instagram vanta già ben un milione di follower. Poco tempo fa proprio sull’utilizzo dei social ha dichiarato: “Ho avuto il mio primo smartphone a 14 anni, quando ho iniziato a lavorare per Disney. Le mie amiche lo avevano già da un po’, io insistevo ma i miei genitori sono stati irremovibili. E col senno del poi credo abbiano fatto bene, quella è l’età giusta per iniziare ad usare i social”.

