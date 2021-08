Momento super felice per il cantante Francesco Renga. Infatti, i paparazzi lo hanno beccato mentre la passione lo stava travolgendo in barca. La sua felicità è ai massimi livelli, visto che si trova in vacanza e sta effettuando una piccola crociera a Portisco, nella regione Sardegna. Baci ed effusioni proprio con lei, che hanno scatenato l’entusiasmo dei fan dell’artista 53enne. Altro che Ambra Angiolini, la sua ex è stata ormai messa in un lontano cassetto e per lui è solo tempo di gioie nella sua vita.

Qualche tempo fa proprio Ambra era tornata a parlare di lui: “Questa è la dimostrazione di come si rimane una famiglia al di là delle relazioni. Ci sono famiglie tradizionali e famiglie. L’errore è dire ‘tradizionali’, perché sono tutte famiglie. Se ci sono figli e anche se non ci sono (…) Per noi la definizione di famiglia non è mai cambiata”. Quindi, tra i due il rapporto è comunque rimasto più che buono e lei è anche molto soddisfatta per la sua relazione sentimentale con l’allenatore della Juve, Max Allegri.

Francesco Renga ha iniziato a scambiarsi dei baci e delle effusioni decisamente bollenti con la sua fidanzata, con la quale sta insieme da circa cinque anni. A paparazzarlo è stato il settimanale ‘Oggi’. La sua dolce metà si chiama Diana Poloni ed è più giovane di 13 anni, infatti ne ha 40. Lavora nel mondo della ristorazione e sono più uniti che mai. Secondo quanto è trapelato, sono stati ospitati dall’amico Stefano Jervolino, il quale è sempre stato legatissimo al cantante già dai tempi della Angiolini.





La partner di Francesco Renga è tra l’altro di una bellezza incredibile, come si può evincere dalle foto che vi proponiamo qui di seguito. Il suo costume mette in risalto le sue forme smaglianti. Soltanto un po’ di tempo fa si era paventata la possibilità che tra lui e Diana ci fossero stati dei problemi di coppia, che avrebbero messo a repentaglio la loro unione amorosa. Queste immagini hanno tolto ogni dubbio e i fan sono felicissimi di vederli così allegri insieme. E soprattutto passionali.

Francesco Renga è stato legato ad Ambra Angiolini esattamente undici anni e ha anche concepito due figli, che si chiamano Jolanda e Leonardo. Poi nel novembre del 2015 è avvenuta la fine del legame. Nel 2021 ha preso parte al Festival di Sanremo di Amadeus con il brano musicale ‘Quando trovo te’. Aveva partecipato alla kermesse musicale anche due anni prima con ‘Aspetto che torni’.