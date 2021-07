Con l’ultima edizione del Grande Fratello Vip sono stati tanti i protagonisti. Da Tommaso Zorzi a Rosalinda Cannavò, da Pierpaolo Pretelli a Elisabetta Gregoraci passando per Stefania Orlando e Dayane Mello, sono venuti a galla tanti aspetti delle loro vite che prima nessuno sapeva. Tra i partecipanti anche Francesco Oppini ha saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano. E non solo per quello che ha fatto all’interno della casa, ma forse ancor più per quello che si è detto fuori.

Naturalmente un’importante ‘spinta’ alla popolarità di Francesco l’ha data mamma Alba Parietti. Le sue dichiarazioni, i suoi interventi, le sue prese di posizione hanno catturato l’attenzione di tanti. Ora, a distanza di qualche tempo dalle puntate del reality spunta fuori un’intervista di Oppini Jr. L’ex gieffino parla proprio della mamma, che pochi giorni fa ha compiuto 60 anni. Tra le dichiarazioni rilasciate non mancano le sorprese…

“Abbiamo un rapporto molto stretto – dice a LaPresse Francesco Oppini – A tratti burrascoso perché siamo simili, ma siamo unitissimi. È sempre stata presente, vicina, autonoma, non ha mai chiesto un euro a nessuno. Lei e papà si sono separati quando ero piccolo e nonostante entrambi facciano un lavoro che li impegna tanto, molto esposto, ci sono sempre stati per me”.





La vita non è sempre stata tutta rosa e fiori neppure per Francesco Oppini. L’imprenditore piemontese ha ricordato, ad esempio, un brutto periodo. Proprio quando mamma Alba era al massimo della popolarità il piccolo Francesco, 14enne, non se la passava poi così bene: “Quando ero un ragazzino di 14 anni, al primo anno di liceo, mamma era al massimo della sua fama televisiva. E io ero bullizzato. Mi dicevano: perché tu sei così brutto e lei è così bella?”.

E così, tra una rivelazione e l’altra, Francesco Oppini ha regalato diverse chicche sul rapporto con la mamma Alba Parietti. I due sono sempre stati molto uniti e questo si è visto in modo evidente in numerose occasioni anche tv. Al giornalista Francesco ha anche svelato quale è il più grande desiderio di sua madre, ovvero quello di diventare nonna: “Non vede l’ora, è un impegno più facile rispetto a fare la mamma”. Chissà che questo sogno non diventi ben presto realtà?