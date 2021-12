Un altro anno se va. E non si fa in tempo a dirlo che eccone un altro pronto a spuntar fuori. Ormai ci siamo, uno dei momenti più elettrizzanti, ma anche per i più riflessivi e meditabondi ‘catartici’ dell’anno è arrivato. Tempo di bilanci? Mah, per quelli c’è sempre tempo, cioè mai possibilmente. Tempo di buoni propositi? Già va meglio, poi ognuno decide per sé naturalmente. Ma soprattutto questo è davvero il momento buono per giocare, scherzare, ballare, amare e, in sostanza, non prendersi troppo sul serio.

Guai a farlo. E in questo, va detto, quei vipponi che a volte vengono duramente attaccati e criticati da chi, almeno per il momento, è solo spettatore più o meno pagante, hanno parecchio da insegnare. Guardate, ad esempio, che cosa ha combinato il figlio di una che più che vip possiamo quasi chiamare ‘la vip di tutte le vip’. Avete indovinato di chi stiamo parlando? Ma è ovvio, di Alba Parietti!

Per chi non lo sapesse Alba Parietti ha avuto una relazione con l’attore Franco Oppini. La storia si è conclusa, ma i due hanno dato vita a Francesco che i teledipendenti hanno riconosciuto nella passata edizione del Grande Fratello Vip, la numero 5 per l’esattezza. Ebbene Francesco si è distinto all’interno della Casa per tanti motivi, ma uno in particolare. La sua grande amicizia con il vincitore Tommaso Zorzi. Un legame così stretto che ha fatto pure pensare ci potesse essere qualcosa di più. Ma la verità è che Francesco oggi è felice accanto a Cristina Tomasini.





Felice sì, tanto che non gli manca la voglia di scherzare e giocare, proprio come un bambino. In questi giorni Francesco Oppini si trova in vacanza a Courmayeur – beato lui – insieme alla compagna Cristina e a mamma Alba Parietti. E guardate come ha voluto prendere un po’ in giro proprio cotanta madre, una delle donne più glamour e affascinanti dello showbiz italiano.

Qui potete vedere il divertente VIDEO di Francesco Oppini. Nelle immagini si vede il commentatore sportivo ed ex gieffino travestito da… Alba Parietti. Avete capito bene. Dietro quel buffo copricapo e tutto impellicciato c’è proprio lui. Davvero una performance degna di un comico nato quella di Francesco che fa: “Allora dicevamo no, è sempre str..a quella… Francesco basta con questo telefono, veramente non ne posso più… mio figlio è pesantissimo…”. Beh dai, a noi non sembra proprio!