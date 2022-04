Al Grande Fratello Vip 5 è stato uno dei protagonisti indiscussi. La sua amicizia con Tommaso Zorzi, che poi è andato a vincere il reality condotto da Alfonso Signorini, ha fatto parlare parecchio. Anzi, c’è stato pure chi ad un certo punto aveva ipotizzato che tra i due ci fosse qualcosa più che una ‘semplice’ amicizia. E, anche dopo la fine del programma di Canale 5 i rumors e le indiscrezioni sui due non sono mica cessati.

“Si parlano, si cercano, non si parlano più, hanno litigato”. Sui social i telespettatori e chi mangia pane e gossip dalla mattina alla sera non ha potuto fare a meno di seguire le vicende di Tommy e del suo ‘amico del cuore’. Stiamo parlando ovviamente di Francesco Oppini. Che, per sgombrare il campo dagli equivoci, ha una fidanzata. O meglio, forse una fidanzata ce l’aveva. La voce, clamorosa, che si sta diffondendo in queste ore parla infatti di una crisi. O forse qualcosa di peggio…





Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti e dell’attore Franco, aveva recentemente deciso di andare a convivere con la compagna Cristina Tomasini. E giusto ieri, mercoledì 6 aprile, l’opinionista ed ex gieffino ha compiuto 40 anni. Proprio a partire dai post e le foto pubblicate sui social ha cominciato ad insinuarsi il dubbio: perché al fianco di Francesco non compare la bella e amata Cristina?

In alcune storie sul proprio profilo Instagram Francesco Oppini fa vedere che sorprese gli hanno preparato per la festa di compleanno. Immancabile poi la foto con la mamma, la sempre meravigliosa Alba Parietti. Ma a colpire l’attenzione del pubblico è proprio la mancanza di Cristina Tomasini. Che ci sia una crisi, inoltre, è confermato da un altro particolare. Nelle ultime ore la compagna di Francesco ha postato una storia il cui significato lascia intravedere fosche nubi sulla loro relazione.

“Per amare il piacere non ci vuole molto. Per amare davvero ci vuole un eroe capace di governare la propria paura”. Sono queste le parole che Cristina ha sottolineato, si tratta di una citazione di un libro evidenziata e poi pubblicata su Instagram. Nessuno sa se il messaggio sia effettivamente rivolto a Francesco Oppini. I due hanno sempre mantenuto un profilo basso. Anche quando il 40enne era al GF Vip Cristina ha preferito non comparire troppo spesso in tv. E il suo profilo è privato. Quello che ha scritto, però, ormai è di dominio pubblico…